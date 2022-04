Test del British Superbike a Donington: ci mancava la neve

Giovedì 31 marzo, Donington Park, secondo appuntamento dei Test pre-campionato del British Superbike. Il tutto risoltosi in un sostanziale nulla di fatto causa… neve! Più che per una (leggera) nevicata nella primissima mattinata, le basse temperature hanno suggerito a squadre e piloti di incrociare le braccia ai box con la ripresa delle ostilità prevista per settimana prossima a Silverstone.

NEVE E GELO NEL BRITISH SUPERBIKE

Le previsioni meteorologiche poco rassicuranti in tal senso avevano già invitato, nei giorni antecedenti l’evento, la stra-grande maggioranza delle squadre del BSB a disertare questo appuntamento. Di fatto in quel di Donington si sono presentati soltanto team delle categorie “di contorno”, percorrendo qualche giro di pista soltanto nel pomeriggio.

NIENTE TEST

Si dovrebbe parlare di “meteo tipicamente britannico”, ma in realtà a Donington è successo di tutto. Dalla leggera nevicata del mattino, si è passati nell’arco di mezz’ora ad un sole splendente, chiaramente sempre con basse temperature. Condizioni tutt’altro che invitanti a prove in pista, con soli 17 piloti del National Superstock 1000, British Supersport, Ducati TriOptions e Junior Superstock che hanno compiuto almeno 1 giro, ma di fatto soltanto 7 con una serie di tornate a referto.

SI RECUPERA A SILVERSTONE

Le squadre del BSB cercheranno di recuperare questa giornata di test nelle prossime settimane. Per quanto concerne i test ufficiali MSVR, prossimo appuntamento a Silverstone in data 6-7 aprile ad una decina di giorni dal primo round.