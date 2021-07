Superbike Donington, Rea la rivincita? Gli orari tv e streaming del 04/07

Donington prepara due grandi sfide quasi sicuramente bagnate: Jonathan Rea rivincita su Toprak Razgatlioglu? Gli orari TV e i live streaming, highlights su Corsedimoto

La Superbike a Donington prepara due grandissime sfide, probabilmente sul bagnato: qui sotto tutti gli orari TV e i collegamenti streaming, le highlights di giornata saranno disponibili anche su Corsedimoto. Gara 1, disputata con gomme slick ma pista umida nei tratti più veloci, ha proposto un Toprak Razgatlioglu in stato di grazia. Il turco è scattato come un fulmine dalla quinta fila e in tre giri è attaccato Jonathan Rea, costretto a prendere grandi rischi nel tantativo, vano, di tenergli testa. Con il settimo successo in carriera il 24enne turco sale ad appena 15 punti dalla leadership mondiale del Cannibale. Retroscena: la Yamaha R1 è rimasta a secco in uscita dall’ultima curva, Toprak ha rischiato una beffa atroce. Qui i dettagli.

Occhio al meteo

Donington stamane si è svegliata sotto la pioggia e le previsioni di giornata non sono ottimistiche. Salvo sorprese, l’asfalto resterà bagnato. E’ dettaglio importante perchè con le gomme “rain” Jonathan Rea aveva fatto una enorme differenza in FP3 e nella Superpole, mentre Toprak Razgatlioglu era affondato in 13° posizione. Il turco ripartirà dalla quinta fila anche nella Superpole Race, alle 12 italiane: in appena dieci giri il recupero sarà difficilissimo, specie se dovesse piovere. “Toprak non va forte con l’acqua, è il suo punto debole, con il bagnato dovremo provare a limitare i danni” ammettono in Yamaha. Pirelli ha portato due soluzioni di gomme rain, sia per l’anteriore che per il posteriore.

Domenica 4 luglio 2021

10:00-10:15 WorldSBK Warm up

12:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky MotoGP HD)

15:00 WorldSBK gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

Foto: worldsbk