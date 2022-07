Superbike Donington: Gara 1 Toprak ribalta Rea, Bautista la Ducati

Con una prestazione semplicemente perfetta Toprak Razgtalioglu spegne le speranze di vittoria di un Jonathan Rea ridimensionato dopo prove e Superpole dominate. Con la ventesima vittoria in carriera il turco riporta la Yamaha sulla rotta mondiale, approfittando del primo (grave) errore di Alvaro Bautista. Il ducatista stava andando fortissimo, su un tracciato poco congeniale alla Panigale V2. Ma tentando di beffare a sua volta un Jonathan Rea in difficoltà ha perso l’anteriore al tornantino Goddard. Proprio quello che la Ducati sperava non succedesse.

Jonathan Rea in difficoltà

Qualcosa sulla Kawasaki #65 non deve aver funzionato, perchè Jonathan Rea è sembrato in crisi fin dal primo giro. Lui è partito con l’anteriore A (soffice evoluzione), l’avversario con la B, cioè la SC1 standard (dura). Dietro tutti con la SCX, come da attese. Toprak è schizzato via come un razzo dalla terza casella, sorprendendo subito le Kawasaki, con Alex Lowes anche lui ingarellato col compagno. Rea si è rifatto sotto, ma nella staccata più violenta – all’ingresso della Foggy Esses – Toprak ha frenato oltre l’infinito, portando all’errore Jonathan,finito fuori linea e scivolato in quinta posizione. Mentre Toprak fuggiva via da solo, Rea e Bautista hanno ingaggiato una gran battaglia, interrotta bruscamente dalla scivolata dello spagnolo.

Bautista restano 16 punti

La scivolata di Alvaro ha cambiato radicalmente la prospettiva di Jonathan Rea: stava maturando una cocente sconfitta, invece il secondo posto lo riporta a soli sedici punti dalla vetta mondiale. Toprak risale a -54 punti. La Kawasaki ha spedito sul podio anche Alex Lowes, dopo un furiosa battaglia contro Scott Redding, di nuovo aggressivo con una BMW in progresso.

Axel Bassani quanto sei forte!

A salvare il bilancio della marca italiana ci ha pensato uno spettacolare Axel Bassani. Con la Panigale ben gestita dalla struttura privata Motorcorsa, il talento veneto è finito quinto, vincendo l’ormai abituale braccio di ferro con Michael Rinaldi. Se non è da moto ufficiale un pilota così…

La doppia rivincita

Donington servirà sul piatto due ulteriori, ghiottissime sfide. Domenica 17 luglio, alle 12 ora italiana, si corre la gara sprint, su dieci giri: in palio dodici punti mondiali e le prime tre file dello schieramento di gara 2, decise in base all’ordine d’arrivo. Lo scontro conclusivo scatta alle 15, sulla distanza di 23 giri. Qui il programma completo.

Foto: Silvio Tosseghini