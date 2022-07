Jonathan Rea con la Kawasaki ha dominato le prove del venerdi, ma il week end del Mondiale Superbike a Donington (Regno Unito) ha ancora tutto da dire. La prima resa dei conti oggi alle ore 15 (ora italiana) sui 23 giri della prima gara in programma. A stabilire le posizioni di partenza sarà come di consueto la Superpole che scatta alle 12:10, sempre ora italiana. Qui di seguito tutti gli orari in pista e la programmazione delle reti tv e le dirette streaming.

Alvaro Bautista difende il primato

La Ducati non ha particolarmente brillato nelle due sessioni di prova. Alvaro Bautista ha il quinto tempo, ma riparte da leader del Mondiale con 36 punti da gestire su Jonathan Rea. Fra i candidati al titoli chi dovrà puntare a tutti i costi al massimo risultato è Toprak Razgatlioglu, campione in carica della Yamaha, in ritardo di 79 punti dalla vetta. E’ un gap considerevole, considerando che quest’anno il campionato è anche abbastanza corto, appena dodici round. In Gran Bretagna si corre il quinto della serie. In gioco per il podio ci sono anche diversi outsiders: fra questi il più insidioso è Scott Redding, che corre in casa con una BMW che sembra aver trovato finalmente soluzione ai problemi d’inizio stagione.

Temperatura asfalto in salita

Il servizio meteo per l’orario di partenza di gara annuncia cielo parzialmente coperto, con temperatura aria intorno ai 25 °C. Condizioni più o meno simili rispetto alle prime prove: venerdi c’erano 22 °C e 33 °C d’asfalto. Ricordiamo che la soglia di 30 °C (sulla pista) è quella che permette l’utilizzo della gomma più soffice, la SCX, che in condizioni di asfalto freddo invece rischia un degrato anticipato.

Tutto il programma del round a Donington Park andrà in diretta su Sky Sport MotoGP a pagamento, on demand su SkyGo e NowTV. Le due gare lunghe della Superbike saranno trasmesse in diretta in chiaro anche su TV8, differita di un paio d’ore invece per la Superpole Race. Gli orari di seguito sono quelli italiani, ricordiamo la differenza di un’ora con la Gran Bretagna. Corsedimoto, come di consueto, offrirà le highlights Superbike gratis e senza alcuna registrazione richiesta.

Sabato 16 luglio 2022

10:00-10:30 WorldSBK – Prove 3

11:25-11:45 WorldSSP – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

12:10-12:25 WorldSBK – Superpole (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

16:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky Sport)

Domenica 17 luglio 2022

10:00-10:15 WorldSBK – Warm up

10:25-10:40 WorldSSP – Warm up

12:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta Sky Sport MotoGP, differita TV8 alle 14:00)

13:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP)

15:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky Sport MotoGP e TV8)

