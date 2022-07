Superbike, Scott Redding superstar: grande cambiamento in BMW

Scott Redding ritorna a riassaporare le belle sensazioni che solo le posizioni di vertice riescono a dare. Nel venerdì di prove libere Superbike a Donington Park piazza il terzo posto. La pista inglese non era andata troppo a genio lo scorso anno in sella alla Ducati Panigale, ma il segreto potrebbe risiedere in un nuovo forcellone per la sua Bmw, progettato e realizzato dal vincitore della serie Moto2 Kalex Engineering. Il pilota britannico ha dato massima approvazione sulla nuova componente per la sua M1000RR: “E’ solo l’inizio, ma stiamo andando nella direzione giusta“.

Un nuovo forcellone per Redding

Ha fame di risultati Scott Redding, che non ha scelto il marchio tedesco solo per una questione economica. Ricominciando quasi da zero ha rilasciato alcun feedback su cui i tecnici Bmw hanno lavorato anche durante lo stop di oltre un mese. Migliorata l’aderenza laterale per la percorrenza in curva, uno dei punti deboli di una moto che ha tutto il desiderio di giocarsela con la Kawasaki di Jonathan Rea e la Yamaha di Toprak Razgatlioglu. Sarà il proseguimento del week-end di Superbike a dare le prime risposte, ma Redding per la prima volta sembra davvero ottimista. “Il più grande cambiamento che abbiamo fatto fino ad oggi. Mi dà la sicurezza di guida che stavo cercando“, ha dichiarato a Speedweek.com.

Non ha guadagnato solo grip ma anche in frenata, come spiega uno Scott Redding entusiasta. “Tutte le forze sulla moto passano attraverso il forcellone, ecco perché è così importante“. C’è il suo zampino nell’innovazione apportata da Bmw, ma la realizzazione ha richiesto tempo, come altri aggiornamenti che dovrebbero arrivare a stagione in corso. “All’inizio dell’anno avevo una lunga lista [di richieste] quanto questa stanza, ora ne restano una decina… Questo è stato il primo passo per affrontare la prossima sfida e chiudere il divario con la vetta. Devi curare ogni dettaglio“.

Cosa si aspetta nei prossimi due giorni del Mondiale Superbike? Il pilota inglese non ha dubbi: il podio. Nella prima giornata di Donington la moto ha risposto esattamente alle sue aspettative: “Adesso sono in una posizione in cui posso dimostrare il mio valore… Non è una brutta pista per me, mi sento bene. Quindi puntiamo al podio“. Sarebbe una bella ricompensa per il beniamino di casa, dopo aver lasciato il suo zampino nel BSB 2019. “E’ una pista molto impegnativa, devi essere disposto a dare tutti fino alla fine e io lo farò“.