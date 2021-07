Superbike: Donington bollente, gli orari TV e streaming del 03/07

Donington ospita il quarto round della Superbike mondiale. Oggi la Superpole e la prima delle tre sfide, gli orari TV e streaming, le highlights su Corsedimoto

Ecco gli orari TV e streaming della prima giornata di gare del quarto round del Mondiale Superbike a Donington, in Gran Bretagna. Gara 1 scatterà alle 15 italiane, la distanza da percorrere 23 giri. Lo schieramento sarà definito dalla Superpole in programma alle 12:10. L’ultima volta che si è corso sul tracciato dell’East Midlands è stato nel 2019: in quella circostanza a scattare al palo in gara 1 fu Tom Sykes con la BMW, ma Jonathan Rea si impose in tutte le tre gare del programma.

I conti con la pioggia

La Superbike si è svegliata oggi, sabato 3 luglio, sotto la pioggia. Le previsioni meteo per oggi e domani non danno grandi speranze, quasi sicuramente assisteremo alle prime sfide sul bagnato di questo 2021. Le due sessioni del venerdi si sono svolte su pista asciutta (qui i tempi), quindi si riparte da zero per assetti e scelta di gomma. La Pirelli ha portato una nuova soluzione “rain”. Donington esalterà i maghi del bagnato, a cominciare da Tom Sykes che in queste condizioni nel 2008, al debutto iridato con la Suzuki, ingaggiò un fantastico duello con Troy Bayliss. Successivamente Sykes qui ha vinto nove volte.

Le highlights su Corsedimoto

Il round di Donington sarà trasmesso integralmente da Sky Sport MotoGP HD, per abbonati. Le tre gare saranno visibili in chiaro su TV8. Sul nostro sito offrireremo (gratis), come di consueto, le highlights delle gare e dei momenti più spettacolari del week end. Qui di seguito il programma in pista e gli orari italiani dei collegamenti TV. La programmazione Sky è accessibile anche on line (sempre per abbonati) via NowTV.

Sabato 3 luglio 2021

10:00-10:30 WorldSBK Prove 3

12:10-12:25 WorldSBK Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

15:00 WorldSBK gara 1 (diretta Sky MotoGP HD e TV8)

Domenica 4 luglio 2021

10:00-10:15 WorldSBK Warm up

12:00 WorldSBK Superpole Race (diretta Sky MotoGP HD)

15:00 WorldSBK gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

