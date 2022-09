Superbike Catalunya Prove 1: Lecuona e Rinaldi si mettono in mezzo

Iker Lecuona è stato il più veloce nelle prime prove Superbike sul tracciato di Montmelò, precedendo Michael Rinaldi fresco di rinnovo in Ducati ufficiale. I due outsiders si sono messi in mezzo al confronto a distanza fra i soliti tre ai ferri corti per il titolo. Toprak Razgatilioglu terzo tempo precede Alvaro Bautista e Jonathan Rea. Saranno scintille!

Giocata d’anticipo

La Honda ha preso le redini della sessione con l’ex MotoGP girando mezzo secondo più forte di tutti. Va bene che qui la CBR-RR viaggia forte (vedasi il terzo posto di Bautista l’anno scorso), ma il margine è troppo ampio per non sospetterare che Lecuona abbia utilizzato la gomma SCQ, cioè la qualifica, che Pirelli qui ha accompagnato con un’anteriore altrettanto supermorbida. Michel Rinaldi invece ha girato fortissimo con più costanza, riuscendo a lasciarsi dietro il compagno di box Alvaro Bautista. Lo spagnolo qua dentro è sempre andato fortissimo, fin dai tempi GP, per cui è lui il logico favorito di questo round, se le cose andranno come previsto. La pioggia potrebbe essere l’incognita: le previsioni sono brutte e questa FP1 potrebbe essere stata l’unica sessione asciutta. Vedremo.

L’analisi del ritmo

Bautista ha ottenuto il suo giro veloce, 1’42″042, al nono di uno stint di dieci passaggi: significa che la Ducati è già a posto, con la scelta di gomme utilizzata per questo test. Lecuona invece ha fatto il tempone al primo giro di appena quattro, 1’41″396. Michael Rinaldi ha fatto brillare il cronometro (1’41″931) al giro quattro di sei. Non particolarmente brillante la sessione di Jonathan Rea: 1’42″113 al secondo giro di un’uscita di sei.

Michael van der Mark s’incazza di brutto

Il pilota olandese ha compiuto appena due giri, dovendo rientrare subito ai box per un problema tecnico alla BMW ufficiale. Non è la prima volta che accade: stavolta Michael van der Mark non l’ha presa bene, si è infilato nel retrobox senza guardare in faccia nessuno e le urla del pilota si sono udite fin dalla pit lane. Non ha girato il malese Hafizh Syahrin, colpito da un’infezione alte vie respiratorie: il pilota del team MIE Honda verrà rivisto dai medici sabato mattina, prima di FP3.

Si riparte alle 15:00

Il programma di giornata si completa alle 15:00 con la seconda sessione di prove libere (45 minuti). Il meteo annuncia forte peggioramento sulla Catalogna, a partire dalle ore pomeridiane. Anche per il week end la situazione è abbastanza complicata. La possibilità che si assista alla prima (o più…) gare bagnate della stagione è molto alta. Il bagnato cambierebbe le carte in tavola rispetto alle indicazioni che questo tracciato ha offerto nei test del marzo scorso e nella FP1. Qui gli orari del week end con indicazione delle dirette TV.

