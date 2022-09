Superbike Catalunya: Iker Lecuona riporta la Honda in pole, Rea prima fila

Il rischio pioggia ha scatenato il mucchio selvaggio Superbike nella qualifica più eccitante dell’anno. Dopo una prima uscita d’assaggio, con goccie d’acqua che venivano giù in alcune curve, si è deciso tutto nello stint finale, con la gomma SCQ ultrasoffice. Approfittando del trenino Kawasaki, uno spettacolare Iker Lecuona è riuscito a catapultare la Honda CBR-RR in pole: è il primo ruggito dell’ex MotoGP, che già venerdi mattina (sempre con la gomma SCQ) era stato il più veloce. In prima fila partiranno le due Kawasaki con Alex Lowes davanti a Jonathan Rea. Il nordirlandese ha preso in contropiede Alvaro Bautista quinto tempo (seconda fila) e Topra Razgatlioglu ottavo (terza fila).

Honda sei anni di lunga attesa

Per trovare l’ultima pole Honda bisogna tornare al 2016 quando Michael van der Mark mise tutti in riga a Buriram. Dopo di lui nessun pilota dell’ala dorata c’era più riuscito, neanche Nicky Hayden che è stato l’ultimo vincitore, sul bagnato in Malesia nel 2016. Iker Lecuona può cancellare questi vuoti nell’albo d’oro: sulla pista di casa può diventare una minaccia anche per i Magnifici Tre che si giocano il Mondiale. Non dimentichiamo che in Catalunya, l’anno scorso, Alvaro Bautista fece terzo con la CBR-RR, che su questa pista soffre molto meno che da altre parti.

Ducati manca il colpaccio

Nel gran traffico della Superpole Alvaro Bautista è rimasto impigliato in quarta posizione ma la seconda fila non sarà un problema per il pilota che nelle simulazioni del venerdi ha fatto faville. In casa Ducati invece si recrimina per il “dritto” in curva 1 di Michael Rinaldi, con conseguente caduta nella ghiaia a bassa velocità. Il riminese è tornato ai box ma al secondo tentativo non è andato oltre il decimo posto, per cui dovrà partire in quarta fila. Ma qui sorpassi e rimonte sono abbastanza agevoli.

Alle 14:00 la prima sfida

Lo battaglia che vale punti preziosi per il Mondiale si scatena alle 14:00, orario di partenza di gara 1 che si corre sulla distanza di 20 giri. Qui tutti gli orari del week end. Sarà importantissimo il meteo: secondo previsione, si dovrebbe correre per asciutto, ma dal mattino nuvole molto minacciose incombono sul Catalunya Circuit. Inoltre le temperature sono decisamente più basse rispetto alle simulazioni del venerdi: anche questo è un fattore di cui bisognerà tenere conto. Ricordiamo che Bautista difende 30 punti di vantaggio su Toprak e 47 su Rea.

Su Amazon “Come ho progettato il mio sogno” l’autobiografia del genio Adrian Newey