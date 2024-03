Danilo Petrucci ha compiuto una super simulazione nella terza e ultima sessione di prove libere Superbike al Montmelo: dieci giri sul passo di 1’40 alto-1’41” basso, utilizzando la copertura SCQ che sarà disponibile nella corsa sprint (domenica ore 11) e nella qualifica di oggi, alle 11:10. Stessa soluzione per lo svizzero Dominique Aegerter che proprio all’ultimo ha piazzato la zampata in 1’40″695, ridando fiato alle speranze Yamaha. La YZF-R1 ha catapultato tre piloti nelle prime quattro posizioni, con Andrea Locatelli e Remy Gardner a fare da corona. Fra l’altro il bergamasco anche in questa circostanza è stato più veloce di un Jonathan Rea che stenta ancora a trovare il bandolo della matassa: undicesimo

Differenti configurazioni

La classifica finale di questa sessione può trarre in inganno perchè è evidente come piloti e team abbiano seguito strade diverse. Alcuni hanno messo mano alla gomma da qualifica SCQ, con l’intento di preparare la qualifica che avrà il suo peso nell’economia del week end. La stessa soluzione, per regolamento, è utilizzabile anche per la gara sprint: ce ne sono appena quattro esemplari a disposizione. Altri invece hanno proseguito le verifiche in vista della gara lunga di oggi, dove le opzioni saranno due SCX (standard e la nuova C0900) oppure la media SC0.

Il nodo tenuta gomma

Su questo circuito con poco grip la gestione dell’aderenza è decisiva. Osservando le simulazioni del venerdi, si nota come alcuni piloti siano andati in drastica crisi dopo un certo numero di giri. Jonathan Rea, per esempio, è stato uno dei pochi a fare la simulazione su 20 passaggi, gli stessi della gara: negli ultimi quattro ha rallentato fino a 1’44”, cioè tre secondi più lento della crocera ideale, sul 1’41” basso. Nicolò Bulega sembra quello messo meglio di tutti, nella FP3 ha tenuto un ottimo ritmo anche Toprak Razgatlioglu, capace di una simulazione sul ritmo di 1’41” medio-alto, compiendo però solo dieci passaggi. E’ presto per capire se la BMW avrà risolto gli annosi problemi di degrado anticipato. Lo scopriremo alle 14 in gara 1 Superbike.

Foto: Silvio Tosseghini