SBK, Baldassarri non è preoccupato: “Siamo nella giusta direzione”

I due giorni di test a Jerez de la Frontera hanno rappresentato il battesimo in Superbike per Lorenzo Baldassarri. Dopo una buona stagione in Supersport, aveva grande curiosità di provare per la prima volta la Yamaha R1 e di iniziare a lavorare con il team GMT94.

Non è stato un inizio semplice. Il pilota marchigiano si deve adattare alla nuova moto e la squadra francese è a sua volta al debutto nella categoria, quindi c’è un grande lavoro da fare. In Andalusia è iniziato il processo di adattamento alle tante novità e nel prossimo test a Portimao (31 gennaio-1° febbraio) l’auspicio è quello di ridurre un po’ il gap dai migliori.

Superbike, Baldassarri fiducioso dopo aver provato la Yamaha R1

Baldassarri nelle due giornate di test ha percorso 131 giri, quindi il team GT94 ha avuto modo di raccogliere tanti dati utili per migliorare. Il diciottesimo tempo a 2″7 da Toprak Razgatlioglu non preoccupa al momento: “Un nuovo team, una nuova moto… Questo primo test è stato davvero positivo. Abbiamo lavorato passo dopo passo per capire la moto, l’elettronica e il setup. È stata una scoperta per tutti. Sono davvero contento perché siamo migliorati a ogni giro. Anche se siamo ancora lontani dai migliori tempi, stiamo andando nella giusta direzione“.

Il pilota italiano è di umore positivo dopo le due giornate in Spagna e non vede l’ora di tornare in azione a Portimao. Si sapeva che l’inizio sarebbe stato difficile per lui e per la squadra, però nel box si respira aria di fiducia.

SBK, Guyot promuove il test a Jerez

Il team manager Christophe Guyot si è detto soddisfatto di come sono andate le cose a Jerez: “La strategia dell’ingegnere di Lorenzo era quella di partire lentamente, in un primo momento senza elettronica e poi con gomme usate. Mercoledì ha utilizzato solo tre pneumatici, normalmente sarebbero state sei. Ha fatto tanti giri con gomme usate. Il focus non era sul tempo sul giro, vedremo a Portimao. Ora serve imparare la moto“.

In Portogallo verrà portato avanti il lavoro e Guyot al momento non si sente di indicare un obiettivo preciso per il Mondiale Superbike 2023: “Ho zero obiettivi per il pilota. Come squadra l’obiettivo è dimostrare che può essere un buon team nel WorldSBK“. Certamente in casa GMT94 sperano di andare a punti con costanza, però oggi è complicato sbilanciarsi sui piazzamenti che potrà fare Balda. Intanto è importante progredire a Portimao e poi nell’ultimo test-precampionato a Phillip Island.

Foto: WorldSBK.com