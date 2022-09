Superbike, Axel Bassani non si nasconde: “Sogno moto ufficiale e titolo”

Non ci sono dubbi sul fatto che Axel Bassani sia uno dei giovani talenti più promettenti del Mondiale Superbike. I risultati di questi due anni lo testimoniano e sarà interessante vedere fino a che punto arriverà la sua crescita. All’esordio nel campionato ha concluso in nona posizione, ottenendo anche un podio. Adesso è sesto e lotta per il quarto posto con Michael Rinaldi, Andrea Locatelli, Scott Redding, Alex Lowes e Iker Lecuona. È reduce da due podi conquistati a Magny-Cours e può fare molto bene anche in questo weekend a Barcellona, soprattutto se dovesse piovere. Nella FP2 (qui la cronaca) ha chiuso con il settimo tempo, a soli quattro decimi da Alvaro Bautista: qui un anno fa ha battezzato il primo podio, sul bagnato. Si può rifare.

Bassani, da Valentino Rossi al futuro in un team ufficiale Superbike

Bassani in un’intervista concessa al sito ufficiale WorldSBK si è raccontato e ha ammesso di essere anche lui tra coloro che sono cresciuti con Valentino Rossi come mito: “La mia passione per le moto è iniziata guardando Valentino Rossi in TV. Quindi dico ‘Grazie, Valentino’. In passato era il mio idolo, adesso non ho un vero idolo. Nei prossimi anni spero di diventarlo io. Sono un pilota normale e voglio soltanto vincere “.

Il pilota veneto sogna di diventare un punto di riferimento nel Mondiale Superbike e ha già intrapreso la strada giusta. Per quanto riguarda il 2023, ha ammesso che non c’è ancora qualcosa di definito: “Non so. Parleremo con il team del prossimo anno e poi vedremo. Nelle prossime settimane spero di sapere cosa farò. Voglio una moto ufficiale, ma non è ancora il momento. Vedremo se nel 2024 ce l’avrò e potrò lottare per il mondiale“.

Non ci sono moto ufficiali libere per la prossima stagione, quindi è altamente probabile che Axel rimanga nel team Motocorsa Racing. Una scelta saggia, in attesa di eventuali altre opportunità per il 2024. Comunque, le ambizioni rimangono elevate anche in caso di permanenza nella squadra di Lorenzo Mauri: “Penso sia possibile chiudere questa stagione nelle prime cinque posizioni. Per il futuro vorrei continuare su questa strada, spero di giocarmela con i primi tre l’anno prossimo e di arrivare nelle prime tre posizioni“.

Attenzioni a Bassani, può essere una delle stelle del Mondiale Superbike nei prossimi anni. Le premesse sembrano esserci tutte.

Foto: Motocorsa Racing