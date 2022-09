Una favola d’altri tempi, dell’epoca romantica del Mondiale Superbike. Alex Bassani a Magny Cours è salito due volte sul podio ed è stato in testa a gara-2 per cinque giri. Soprannominato “El bocia” Axel è un po’ il “bocetto”, il ragazzino, la recluta del Mondiale Superbike.

Partito da Feltre con il furgone, subito dopo la gara si è fatto altri mille chilometri per arrivare a casa. Sì, niente aereo o motorhome ma un semplice furgone.

“Il viaggio è stato lungo e siamo arrivati questa notte – racconta Alex Bassani – Sono più che contento! finalmente siamo riusciti a fare un podio anche sull’asciutto perché c’era sempre chi aveva da obbiettare…”Eh ma l’avevi fatto sul bagnato” come se avesse meno valore. Ma noi eravamo pronti a farlo anche sull’asciutto! E non l’abbiamo fatto solo una volta ma due, abbiamo confermato che ci siamo”.

Qual è il vostro segreto?

“Abbiamo fatto un gran lavoro con Motocorsa, abbiamo migliorato ogni turno ed è questa la cosa più importante. Sono felice e sono molto contento anche per la squadra che se lo merita. Ormai da due o tre gare siamo diventati molto costanti e consistenti, siamo sempre lì, vicini ai primi cinque. Anche nella Superpole Race abbiamo migliorato tanto, ci stiamo avvinando”.

Ed ora?

“Spero di continuare così, in positivo. I risultati non sono arrivati per caso ma li abbiamo costruiti con molto lavoro e siamo contenti, speriamo di continuare così anche a Barcellona e di toglierci ancora qualche soddisfazione”. L’anno scorso, al Montmelò, andò molto vicino alla vittoria, sul bagnato. Stavolta sarà temibilissimo in ogni condizione. La Superbike sta scoprendo un nuovo big.

Foto: WorldSBK