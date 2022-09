Superbike: Axel Bassani corre sopra ai problemi, ora è un vero top rider

Axel Bassani è più forte della sfortuna. Il week-end spagnolo è stato piuttosto travagliato, forse il più sofferto del 2022 per il giovane talento veneto, ma si è confermato comunque il primo degli indipendenti ed ha dimostrato di poter lottare con i top rider del Mondiale Superbike. Nel 2023 resterà al Team Motocorsa, una squadra piccola ma professionale, una realtà che è riuscita a conquistare la stima e la considerazione di tutti.

“E’ stato un week-end veramente difficile – racconta Axel Bassani – abbiamo avuto tanta sfortuna. In gara-1 abbiamo avuto dei problemi con i dischi davanti che hanno compromesso la gara. In Superpole Race abbiamo avuto un problema con la gomma posteriore che era difettata ed in più ho fatto anche un lungo sulla ghiaia”.

In gara-2 però ti sei divertito?

“Finalmente era tutto a posto però a metà gara ho finito completamente la gomma davanti. Però siamo contenti perché siamo rimasti lì con i top rider per più di metà gara. Ce la siamo giocata, abbiamo raddrizzato un week-end cominciato abbastanza in salita. Abbiamo fatto vedere che anche nei momenti più difficili riusciamo a lavorare e non molliamo. Adesso andiamo a Portimao, speriamo di avere un po’ più di fortuna e replicare i nostri risultati”.

Attualmente Axel Bassani è sesto in classifica generale, ad appena tre punti da Andrea Locatelli quinto. E’ un pilota tenace e concreto, in grado di conquistare dei piazzamenti importanti anche nei week-end più neri. Ora è ad un passo dalla top-5: il suo posto è tra i big.

