Superbike Aragon, Pazzesco Jonathan Rea arpiona la 28° Superbike

Jonathan Rea firma il nuovo primato ufficioso di Aragon con un giro mostruoso. In prima fila Scott Redding e Tom Sykes: prima sfida alle 14

Jonathan Rea scatterà dalla Superpole nell’apertura del Mondiale Superbike al Motorland Aragon. Il via alle 14, 18 giri da percorrere. Il campione in carica (da sei anni di fila…) ha arpionato la migliore casella dello schieramento per la 28° volta in carriera. Strepitoso il suo giro: 1’48″458, nuovo primato ufficioso del tracciato spagnolo. Jonathan Rea ha migliorato di tre decimi il primato che già gli apparteneva, siglato l’estate scorsa.

Alle 14 la prima sfida Mondiale 2021

Il momento della verità è vicino: alle 14 gara 1 al MotorLand Aragon aprirà ufficialmente il Mondiale Superbike 2021. Diciotto i giri da percorre, pari a 91 chilometri. Sarà decisiva la scelta di gomma: oltre una certa soglia di temperatura, alcuni piloti di punta (Rinaldi, Bautista e altri) potrebbero rischiare la SCX, cioè la supersoffice che Pirelli ha progettato per i dieci giri della Superpole Race. Su questa pista Michael Rinaldi l’estate scorsa ha già dato scacco matto a tutti utilizzando questa soluzione. Si lamentano i piloti più grandi fisicamente, come Scott Redding: causa peso, per loro la SCX è impossibile da usare anche con pista caldissima. Il britannico non l’ha presa bene, qui il suo sfogo di venerdi pomeriggio.

