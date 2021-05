Superbike, Scott Redding furioso: “Non puoi vincere con la SCo”

Scott Redding chiude le libere di Superbike ad Aragon con il 7° crono al venerdì. Il britannico della Ducati fuorioso contro la scelta degli pneumatici.

Scott Redding chiude il venerdì di libere Superbike ad Aragon con il 7° crono. Se in casa Kawasaki monta la polemica sui giri motore, nel box del britannico della Ducati si punta l’indice sugli pneumatici SCX. Introdotti da Pirelli soprattutto per la Superpole Race, Redding non riesce a sfruttare il potenziale di queste mescole per via del peso x altezza superiori alla media. “Il problema più grande per noi questo fine settimana è lo pneumatico SCX. So che alcuni useranno questo pneumatico e conosco una manciata di piloti che vorrebbero usarlo“. Scott non riesce a portare a termine la gara con questi pneumatici. “Adesso dobbiamo pensare al campionato, perché questa situazione è fatale in questo senso. Si tratta di sopravvivere agli ultimi cinque giri. Non è giusto per me!“.

L’alternativa è montare la Pirelli SCo, ma sarà difficile restare con i primi. “Se vuoi andare sul sicuro, prendi la gomma SC0 un po’ più dura, ma non finirai tra i primi. Contro un pilota più leggero non hai possibilità di guadagnare un vantaggio sulla SCX, quindi sei in svantaggio alla fine della gara“. Questa mescola di gomma era in realtà destinata alle gare sprint. “Ne ho parlato nel briefing di giovedì, ma altri piloti hanno chiesto addirittura gomme da pioggia più morbide. Così facendo quelli più leggeri avranno dei vantaggi“.

Nei prossimi giorni le temperature ad Aragon dovrebbero essere più fresche. Questo potrebbe spingere l’SXC ad un calo di prestazioni. “Dobbiamo soprattutto pensare a come faremo ad arrivare alla fine della gara, nessun pensiero va alla vittoria. Dobbiamo trarne il meglio e vedere dove andiamo a finire“. A parte le gomme, il pilota Ducati non è stato molto contento della prima giornata. “Al mattino il grip non era ottimo e anche quando faceva molto caldo nel pomeriggio non era molto buono. Avevamo due condizioni della pista completamente diverse, ma nessuna era simile ai test. Non è stato facile avere un buon feeling – ha concluso Scott Redding -, ma ho fatto molti giri per entrare nel passo gara“.