Superbike Aragon, Prove 1: Toprak precede Davies, solo sesto Rea

Yamaha sugli scudi nella prima sessione dell'apertura Superbike ad Aragon. Bel debutto di Chaz Davies in Ducati Go Eleven. Jonathan Rea sesto tempo

Toprak Razgatlioglu è stato il più veloce nella prima sessione della Superbike 2021. Il turco della Yamaha nel finale ha preceduto Chaz Davies, primo delle Ducati sul tracciato di Aragon dove in carriera ha vinto tre volte. Parte dal sesto crono la rincorsa di Jonathan Rea al settimo titolo iridato consecutivo. La classifica è da interpretare in ottica gara: le due Kawasaki sono rimaste a lungo davanti, con Alex Lowes a precedere capitan Rea. Poi nella girandola finale con la gomma nuova (soffice da gara) alcuni piloti hanno spiccato il volo. Toprak ha firmato un ottimo 1’49″952, precedendo di tre decimi Davies. Con la Ducati Panigale si è messo subito in evidenza Michael Rinaldi, quinto: qui un anno fa il romagnolo ha conquistato la prima e per adesso unica vittoria mondiale.

Garrett Gerloff si fa vedere

Terzo in questa sessione inaugurale il texano Garrett Gerloff, che guida la Yamaha R1 schierata dal team italiano GRT. Il trattamento tecnico è ufficiale, dunque in linea con quello di Toprak: il confronto fra i due galli Yamaha promette di fare scintille. Jonathan Rea si è parcheggiato in sesta casella, a otto decimi di distanza dal leader di sessione. L’iridato non ha dato l’impressione di spingere forte: sarà molto interessante tastare il polso alla Kawasaki nella sessione del pomeriggio. La migliore BMW è quella di Tom Sykes, settimo. Polveri bagnate per Scott Redding che con la Ducati di punta conclude solo undicesimo, a 1″2 dal turco. Ma sono solo schermaglie, il bello deve ancora venire…

Alle 15 la seconda sessione

Il programma riprende all 15 di venerdi pomeriggio, con la seconda sessione di prove: ancora 45 minuti a disposizione dei piloti. Ricordiamo che in Superbike si corre già sabato pomeriggio, e quindi FP2 è l’ultima sessione utile per perfezionare il set up sulla durata di gara, nello stesso orario di partenza della prima sfida 2021. Qui tutti gli orari del week end e la programmazione TV.

