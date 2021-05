Superbike Aragon: Gli orari TV e streaming, alle 10:30 diretta FP1

Alle 10:30 in diretta SKY Sport MotoGP prende il via il Mondiale Superbike 2021. Qui tutti gli orari del primo round al Motorland Aragon

Ci siamo: al Motorland Aragon prende il via il Mondiale Superbike 2021. Lo show si apre venerdi alle 10:30, con la prima sessione di prove. Fra poche ore (sabato ore 14) la prima delle attesissime gare: il calendario, al momento ancora provvisorio, prevederebbe 13 round, ma difficilmente si potrà andare in Argentina e Indonesia. In Italia unica tappa il 12-13 giugno a Misano, con il pubblico ammesso.

Copertura integrale su SKY, Highlights su Corsedimoto

Sky Sport MotoGP offrirà l’intero campionato in diretta. In pay tv si potranno seguire tutte le sessioni e gare, incluse le categorie di supporto: Supersport (WSSP) e Supersport 300 (WSS300). Al commento sono confermati Edo Vercellesi e Max Temporali. Le dirette Superbike adranno in onda anche su TV8, in chiaro. La Superbike 2021 si potrà gustare anche sul web su Corsedimoto: il nostro sito proporrà le highlights delle prove e di tutte le gare, approfondimenti e tutti i fatti salienti della pista. Tutte le clip sono proposte in alta definizione, con l’altissimo standard produttivo di SKY.

Il programma Superbike su Sky

Venerdì 21 maggio

09:45 – 10:15 SSP300, FP1

10:30 – 11:15 SBK, FP1

11:25 – 12:10 SSP, FP1

14:15 – 14:45 SSP300, FP2

15:00 – 15:45 SBK, FP2

16:00 – 16:45 SSP, FP2

Sabato 22 maggio 2021

09:00 – 09:30SBK, FP3

09:45 – 10:05 SSP300, Superpole

10:25 – 10:45 SSP, Superpole

11:10 – 11:25 SBK, Superpole

12:45 SSP300, Gara 1

14:00 SBK, Gara 1

15:15 SSP, Gara 1

Domenica 23 maggio 2021

11:00 SBK, Superpole Race

12:30 SSP, Gara 2

14:00 SBK, Gara 2

15:15 SSP300, Gara 2

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri

Il programma Superbike su TV8

Sabato 22 maggio

14.00 SBK, Gara 1

Domenica 23 maggio

13.00 SBK, Superpole Race (differita)

14.00 SBK, Gara 2