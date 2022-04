Superbike Aragon: La prima Superpole è di Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu scatterà dalla migliore casella nella gara d’apertura del Mondiale Superbike al Motorland Aragon. Con la nuova Pirelli SCQ il fuoriclasse turco ha sbriciolato il primato ufficioso della pista, 1’42″267. La Yamaha ha messo in riga la Ducati di Alvaro Bautista e la Kawasaki di Jonathan Rea: l’acuto in FP1, al primo giro lanciato, non ha avuto gran seguito. Qui gli orari del week end e le dirette tv

Il pokerissimo di Toprak

Per “El Turco” si tratta della quinta Superpole in carriera, che dà seguito all’ultima centrata in Indonesia lo scorso autunno nell’ultimo round (decisivo) del Mondiale. Toprak è stato formidabile nell’utilizzo della nuova SCQ, la gomma appena introdotta da Pirelli in sostituzione della precedente qualifica da giro tutto-o-niente. Questa dovrebbe andare avanti 5-6 tornate, e c’è qualche pilota che sta valutando se possa essere un jolly da calare nella gara sprint di domenica mattina. Oggi alle 14, per gara 1, le opzioni sono la SCX (soffice) e la SC0, media.

Ducati terzo incomodo

Alvaro Bautista ha cancellato in fretta il ricordo della scivolata cui è stato protagonista in FP3, in coda ad una simulazione di gara di eccellente livello. La Ducati è piombata a soli 6 millesimi da Toprak: sarebbe stato fantastico che il madrileno avesse battezzato con la pole il ritorno in Ducati. Jonathan Rea ha incassato il colpo con apparente disinvoltura: “Volevo la prima fila, quindi sono contento. Qui abbiamo lavorato benissimo, in gara cercheremo di cogliere i frutti”. Significa che il Cannibale partirà per vincere, questa è la pista test di Kawasaki e qualsiasi altro risultato avrebbe il sapore della sconfitta.

Ragazzi italiani in seconda linea

La seconda fila è monopolizzata dagli scudieri. Michael Rinaldi aprirà la seconda fila con l’altra Ducati ufficiale: qui il riminese ha vinto la sua prima gara Superbike due anni fa. A suo fianco Alex Lowes con la Kawasaki e Andrea Locatelli emergente Yamaha. Axel Bassani, la sorpresa 2011, è nono con la Ducati Motocorsa: con lui in terza fila ci sono la Honda HRC dell’ex MotoGP Iker Lecuona e la BMW del bravissimo Ilya Mykhalchyk, pilota ucraino che non sta facendo rimpiangere l’infortunato Michael van der Mark. Al momento è l’ex campione IDM il miglior pilota della marca, mentre Scott Redding resta clamorosamente indietro: sedicesima posizione ad oltre un secondo e mezzo dalla vetta. Davanti a lui Roberto Tamburini, che debutta i Superbike sulla Yamaha mai provata quest’inverno.