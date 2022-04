Superbike Aragon: Quando corrono? Orari TV e dirette streaming del 09/04

Il Motorland Aragon ospita il primo dei dodici round della Superbike 2022, qui sotto gli orari del week end con le dirette previste su Sky MotoGP (a pagamento) e in chiaro su TV8. Nella prima giornata di prove Jonathan Rea (Kawasaki) ha spiazzato tutti segnando il miglior crono assoluto di giornata di primo mattino, al primissimo tentativo. Il Cannibale è sceso sotto il primato ufficiale, confermando di essere in gran forma. Ma Alvaro Bautista (Ducati) gli ha risposto nel pomeriggio. Entrambi sfidano Toprak Razgatlioglu, iridato in carica con la Yamaha. Sorpresa del giorno il nostro Roberto Tamburini.

Le highlights su Corsedimoto

Come di consueto saranno disponibili sul nostro sito le immagini delle fasi più spettacolari di tutte le gare. Su Corsedimoto potete vedere anche le highlights MotoGP (e delle altre categorie del Motomondiale) e MXGP. Inoltre il nostro sito detiene i diritti web per l’Italia del British Superbike e del FIM EWC World Championship.

Sabato 9 aprile 2022

09:00-09:30 WorldSBK – FP3

09:45-10:05 WorldSSP300 – Superpole

10:25-10:45 WorldSSP – Superpole (diretta SKY MotoGP)

11:10-11:25 WorldSBK – Superpole (diretta SKY MotoGP)

12:40 WorldSSP300 – Gara 1 (diretta SKY MotoGP)

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta SKY MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta SKY MotoGP)

Domenica 10 aprile 2022

09:00-09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:50-10:05 WorldSSP300 – Warm up

11:00 WorldSBK – Superpole Race (diretta SKY MotoGP, differita TV8 ore 13:00)

12:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta SKY MotoGP)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta SKY MotoGP e TV8)

15:15 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta SKY MotoGP)