Superbike Aragon, Il programma di oggi e le dirette TV su Sky MotoGP HD

Oggi piloti in pista ad Aragon per il quarto round Mondiale. Si riparte con Jonathan Rea e Kawasaki al comando del Mondiale. Gli orari in pista e le dirette TV

La Superbike si rimette in moto oggi al Motorland Aragon per un doppio round che in otto giorni assegnerà 128 punti e potrebbe lasciare un’impronta molto profonda sulla classifica Mondiale. Non è la prima volta che si corrono due round sullo stesso circuito nella stessa singola stagione. Capitò anche nel 2000, quando Brands Hatch – alle porte di Londra – si gareggiò la prima volta in agosto, la seconda in ottobre. Mai però si erano disputati due round così ravvicinati. Jonathan Rea capeggia il Mondiale con 4 punti di vantaggio su Scott Redding: il duello Kawasaki vs Ducati è più incandescente che mai. Sul tracciato d’Aragona tutti i team ufficiali hanno fatto test a ferragosto, qui i tempi finali. Oggi si parte con le due sessioni cronometrate da 50 minuti ciascuna

Tutto in diretta in chiaro su Sky MotoGP HD e TV8

Sky MotoGP HD offrirà in chiaro tutto il programma. Le gare Superbike andranno in onda, sempre in chiaro, sabato e domenica anche su TV8. Il commento è affidato ad Edoardo Vercellesi, affiancato da Max Temporali per gli approfondimenti tecnici. Qui di seguito tutti gli orari in pista e in TV

Oggi

09:00-09:30 WorldSSP300 – FP1 Gruppo A

09:45-10:15 WorldSSP300 – FP1 Gruppo B

10:301-1:20 WorldSBK – FP1 (diretta Sky MotoGP HD)

11:30-12:15 WorldSSP – FP1

13:30-14:00 WorldSSP300 – FP2 Gruppo A

14:15 14:45 WorldSSP300 – FP2 Gruppo B

15:00- 15:45 WorldSBK – FP2 (direta Sky MotoGP HD)

16:00-16:45 WorldSSP – FP2

Sabato 29 agosto 2020

09:00- 09:20 WorldSBK – FP3

09:30- 09:50 WorldSSP – FP3

10:00-10:15 WorldSSP300 – FP3 Gruppo A

10:25- 10:40 WorldSSP300 – FP3 Gruppo B

11:00- 11:25WorldSBK – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

11:40- 12:05 WorldSSP – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

12:20- 12:40 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

13:00 WorldSSP300 – Gara Last Chance

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky MotoGP HD e TV8)

15:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky MotoGP HD)

16:30 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

Domenica 30 agosto 2020

09:00- 09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:50 10:05 WorldSSP300 – Warm up

11:00 WorldSBK – Gara Superpole (diretta Sky MotoGP HD, differita TV8 ore 13)

12:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD e TV8)

15:15 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

