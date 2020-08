Alle 14, in diretta su Sky MotoGP HD e TV8, la prima delle sei gare previste al Motorland Aragon nell'arco dei prossimi otto giorni. Chaz Davies è il favorito

Giorno della verità per la Superbike al Motorland Aragon: alle 14 scatta gara 1, la prima delle sei sfide che nell’arco di otto giorni si correranno sul saliscendi spagnolo. Nelle prove del venerdi Chaz Davies è stato il più veloce nella combinata delle due sessioni (qui i tempi) con il nostro Michael Rinaldi brillantissimo secondo. Jonathan Rea è stato il più veloce nella sessione pomeridiana. Gara 1 si corre sulla distanza di 20 giri, saranno fondamentali le gomme e la velocità di punta: Aragon ha un rettilineo da oltre un chilometro, il più lungo dell’intero calendario. Tutto il programma va in diretta in chiaro su Sky MotoGP HD, con gara 1 visibile in simulcast anche su TV8. Il commento è affidato ad Edoardo Vercellesi, affiancato da Max Temporali per gli approfondimenti tecnici. Qui di seguito tutti gli orari in pista e in TV

Oggi

09:00- 09:20 WorldSBK – FP3

09:30- 09:50 WorldSSP – FP3

10:00-10:15 WorldSSP300 – FP3 Gruppo A

10:25- 10:40 WorldSSP300 – FP3 Gruppo B

11:00- 11:25WorldSBK – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

11:40- 12:05 WorldSSP – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

12:20- 12:40 WorldSSP300 – Superpole (diretta Sky MotoGP HD)

13:00 WorldSSP300 – Gara Last Chance

14:00 WorldSBK – Gara 1 (diretta Sky MotoGP HD e TV8)

15:15 WorldSSP – Gara 1 (diretta Sky MotoGP HD)

16:30 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

Domenica 30 agosto 2020

09:00- 09:15 WorldSBK – Warm up

09:25-09:40 WorldSSP – Warm up

09:50 10:05 WorldSSP300 – Warm up

11:00 WorldSBK – Gara Superpole (diretta Sky MotoGP HD, differita TV8 ore 13)

12:30 WorldSSP – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

14:00 WorldSBK – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD e TV8)

15:15 WorldSSP300 – Gara 2 (diretta Sky MotoGP HD)

