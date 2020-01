Honda HRC si confronta per la prima volta con le avversarie Superbike. La pressione sulle spalle di Alvaro Bautista. Ecco chi girerà a Jerez

Alvaro Bautista riuscirà a far volare da subito l’attesissima Honda CBR-RR R schierata direttamente dalla HRC? Ci potremo fare un’idea fra una settimana esatta nei test di Jerez che aprono la sfida Mondiale Superbike 2020. Sullo spagnolo pesa una grande pressione: un anno fa riuscì riuscì a vincere al debutto sulla Ducati, inanellando addirittura undici trionfi di fila.

LA PRESSIONE SU ALVARO

Eppure era tutto nuovo per lui che veniva dalla MotoGP: il campionato, la squadra, le gomme. Stavolta “solo” la moto è nuova, di tutto il resto Alvaro Bautista ha già un’idea molto preciso. In Andalusia ci sarà il primo confronto diretto con la concorrenza. In precedenza la Honda HRC ha girato a porte blindate ad Aragon, Jerez e Portimao. Non sono trapelate informazioni, neanche ufficiose, ma secondo voci riportate dai media internazionali più importanti Alvaro Bautista sarebbe già riuscito a firmare tempi record. Vedremo.

DUCATI, ADESSO E’ ORA

Sempre a Jerez, a fine novembre, Jonathan Rea è stato imprendibile in tutte le configurazioni: gara e giro tutto-o-niente. La Kawasaki, a prima vista, non è cambiata. Ma il cinque volte iridato ha apprezzato i progressi di motore e anche i miglioramenti apportati alla ciclistica. Battere il binomio più vittorioso della Superbike sarà una bella bega per tutti. Anche per la Ducati, che a novembre ha lavorato senza cercare i tempi. Stavolta Scott Redding e Chaz Redding dovranno cominciare a tirare le somme, perchè Jonathan Rea non aspetta. Sulla V4 R del team Barni ci sarà Sandro Cortese al posto dell’infortunato Leon Camier. Ad oggi i piloti confermati sono diciassette.

ECCO CHI CI SARA’

Aruba.it Ducati : Scott Redding – Chaz Davies

Barni Ducati: Sandro Cortese

GoEleven Ducati: Michael Rinaldi

Brixx Ducati: Sylvain Barrier

Kawasaki Racing Team: Jonathan Rea – Alex Lowes

Orelac Kawasaki: Maximilian Scheib

Pata Yamaha WorldSBK: Toprak Razgatlioglu – Michael van der Mark

Ten Kate Yamaha: Loris Baz

GRT Yamaha: Garrett Gerloff – Federico Caricasulo

BMW Motorrad: Tom Sykes – Eugene Laverty

Honda HRC: Alvaro Bautista – Leon Haslam