La Superbike 2021 accenderà i motori il 20 gennaio a Jerez. Prima del via Mondiale ulteriori collaudi a Portimao, Estoril e Catalunya

La Superbike 2021 prenderà il via soltanto il 24-25 aprile ad Assen, in Olanda, cioè in consistente ritardo rispetto al solito. Ma fra poche settimane i top team saranno già in pista per proseguire la preparazione invernale che ha preso il via a novembre fra Jerez e Aragon.

Battesimo 2021 a Jerez

Il primo appuntamento è fissato per il 20-21 gennaio sul tracciato di Jerez. Saranno in pista la Kawasaki ufficiale con Jonathan Rea e Alex Lowes, per il primo confronto diretto con l’intero squadrone Ducati. Oltre alla coppa Aruba.it infatti gireranno anche Chaz Davies con la Panigale di Go Eleven e la novità Tito Rabat con Barni. In pista anche la coppia Honda HRC con Alvaro Bautista e Leon Haslam. Dopo Jerez si salterà direttamente a marzo, con un programma molto intenso che toccherà Portimao (4-5 marzo), Estoril (Portogallo) il 24-25 marzo e infine Catalunya il 31 marzo-1 aprile per la sessione organizzata da Dorna, cui presenzieranno tutti i team.

Ospiti illustri

Ricordiamo che, in base alle nuove restrizioni imposte dal regolamento annunciato la scorsa settimana, ciascun pilota potrà svolgere non più di dieci giornate di test nell’arco della stagione 2021. Quindi nella fase pre-campionato ne verrano spese otto, più due riservate per ulteriori collaudi che si terranno a Misano dopo l’inizio del campionato. Dal conteggio sono esclusi i test per la 8 Ore di Suzuka, che vedranno impegnati sicuramente Rea e Lowes, molto probabilmente anche i due ufficiali HRC, Alvaro Bautista e Leon Haslam. Nei test di Jerez saranno presenti anche Johann Zarco, che per le restrizioni MotoGP girerà con una Panigale V4 S stradale. Annunciata anche la presenza di Sam Lowes e Stefan Bradl, a loro volta in pista con moto di produzione.