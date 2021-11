Superbike: Mandalika non è pronta, rinviata la gara dell’Asia Talent

Mandalika non è pronta: oggi doveva andare in pista l'Asia Talent Cup come prova generale, ma è stato tutto rinviato al prossimo week end. Che pista troveranno le Superbike?

La cancellazione dell’odierna tappa dell’Asia Talent Cup getta ombre sinistre sulla finalissima Superbike che si dovrebbe correre il prossimo week end sul nuovissimo tracciato di Mandalika. Doveva essere la prova generale per verificare che tutto sia in ordine, ma non si è potuto correre perchè le infrastrutture non sono ultimate, specie quelle che riguardano la sicurezza. “L’evento è stato riprogramma per il prossimo week end, insieme alla Superbike” fa sapere Dorna. “Adesso le necessità dell’organizzazione sono state identificate e Dorna Sport oltre al gestore dell’impianto Mandalika Grand Prix Association sono al lavoro per garantire la sicurezza quando le gare partiranno”

Era previdibile che…

Organizzare la finalissima di un Mondiale su un impianto finito da poche ore, in un paese remoto come l’Indonesia e per giunta in una regione come Lombok dove simili eventi non ci sono mai stati, è stato un grande azzardo per Dorna. Evidentemente sono in ballo grandissimi affari: l’impianto è stato inaugurato in pompa magna nei giorni scorsi, direttamente dal primo ministro indonesiano. Ma il giro di soldi lambisce solo di riflesso la Superbike. La torta grossa è la MotoGP che qui correrà un GP l’anno prossimo e a febbraio debutterà con una sessione di test invernali. La Superbike serve da banco di prova per verificare che tutto funzioni e poter ovviare nei mesi che restano allo sbarco della top class. Se tutto fosse già deciso, la Superbike avrebbe potuto fare da cavia senza patemi. Toprak e Jonathan ai ferri corti, invece che un’opportunità, per il promoter sono diventati un grave problema.