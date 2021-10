Superbike: Gran finale, a che punto è il Mandalika Street Circuit?

La Superbike assegnerà il titolo a Mandalika, sull'isola indonesiana di Lombok. Impianto nuovissimo, in via di ultimazione: a che punto sono i lavori?

Fra un mese la Superbike assegnerà il titolo nel gran finale punto a punto fra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea. Lo scontro finale è in programma in Indonesia, sul nuovissimo tracciato di Mandalika, sull’isola di Lombok. Ma a che punto sono i lavori di allestimento in vista dell’attesissimo round di sabato 20 e domenica 21 novembre?

Mancano l’omologazione e tanti dettagli

Qui sopra vedete lo stato dei lavori, in una foto pubblicata dall’online indonesiano Voi.id Si riferisce a due settimane fa. Nel frattempo il tracciato è stato completamente finito, mancano alcuni dettagli come la verniciatura dei limiti dell’asfalto, i cartelli di segnalazione e altri di minore impatto. E’ plausibile che ad inizio novembre la pista sarà ultimata, appena in tempo per l’ispezione dei commissari della Federmoto che dovranno verificare che tutto sia a posto, a partire dalle dotazioni di sicurezza, prima di rilascire la necessaria omologazione. Anche le infrastrutture (box, direzione gara, servizi) sono in via di ultimazione: i lavori grezzi sono finiti, adesso gli indonesiani si stanno occupando delle rifiniture.

Il rodaggio la settimana prima

Per verificare che l’impianto sia perfettamente utilizzabile per una gara di livello mondiale, per giunta decisiva, la settimana precedente (13-14 novembre) a Mandalika si correrà una gara dell’Asia Cup, il monomarca addestrativo che si corre sotto gestione Dorna con le Honda 250. Questo in modo che, in caso si presenti qualche problema, ci sia qualche giorno per ovviare. Il materiale tecnico delle squadre Superbike (moto, ricambi, attrezzature) è partito martedi scorso dall’Argentina e presto raggiungerà l’Indonesia. Intanto gli organizzatori hanno cominciato la prevendita dei biglietti sabato 23 ottobre: l’evento è attesissimo. La Superbike aprirà la strada alla MotoGP, che qui correrà l’anno prossimo: a febbraio la top class ha programmato una tappa dei test invernali proprio sulla pista che si affaccia sul mare.

“58” il racconto illustrato ispirato al mito SIC58, In vendita anche su La Roba del SIC

Foto: Voi.id