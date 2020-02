LIVE Superbike Phillip Island: segui la diretta delle prove libere

La stagione 2020 di Superbike prende il via a Phillip Island con le prime sessioni di prove libere. Segui la diretta live con aggiornamenti in tempo reale.

INTRODUZIONE

Prende finalmente il via il Mondiale 2020 di Superbike a Phillip Island. Si comincia con il primo turno di prove libere alle 00:30 (ora italiana), la seconda sessione in programma alle 05:00. Si prospetta un WorldSBK molto agguerrito, con Jonathan Rea padrone quasi assoluto durante i test invernale e quindi favorito ai nastri di partenza. L’anno scorso a trionfare sul tracciato australiano fu però la Ducati Panigale V4R allora guidata da Alvaro Bautista. Quest’anno il team emiliano schiera la coppia Scott Redding-Chaz Davies per provare a scardinare il dominio Kawasaki.

Ma tutte e cinque le case costruttrici hanno sfoggiato un potenziale degno per ambire al podio, con diversi team indipendenti che hanno brillato nelle uscite precampionato. Basti pensare a Puccetti, Barni e Ten Kate. Ma ad avere sete di podi c’è anche il colosso nipponico HRC che punta su Leon Haslam e Alvaro Bautista. La nuova Honda CBR1000RR-R ha le carte in regola per fare bene, ma a livello tecnico c’è ancora lavoro da svolgere per convogliare al meglio la potenza del motore. Occhi puntati anche sulle Yamaha del talento turco Toprak Razgatlioglu che si affiancherà al veterano Michael Van der Mark. Ma la variabile impazzita di questa stagione Superbike potrebbe essere la nuova coppia BMW Sykes-Laverty, che proverà a fare leva sugli sviluppi del nuovo motore della S1000 RR.