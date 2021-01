Superbike 2021: l’entry list provvisoria, siamo quasi al completo

Griglia di partenza Superbike 2021 che ormai è quasi al completo. Dal campione Jonathan Rea all'ex MotoGP Tito Rabat, ecco tutti i nomi confermati.

Griglia di partenza Superbike 2021 ormai quasi al completo. C’è ancora qualche spazio vuoto, ma nel complesso abbiamo già tutti i nomi dei maggiori protagonisti per la nuova stagione. Jonathan Rea a vita in Kawasaki ed una volta di più l’uomo da battere, non mancano svariati volti nuovi nella categoria regina delle derivate di serie. Vediamo alcuni nomi.

Kawasaki Racing Team certo ha riconfermato in toto la sua formazione, così come il Team HRC, che punta nuovamente su Bautista-Haslam (più Leon Camier nuovo Team Manager). Cambi per metà invece in altre squadre: Aruba Ducati affianca a Scott Redding il riminese Michael Rinaldi, Pata Yamaha ha confermato Toprak Razgatlıoğlu ed accoglie nelle sue file il rookie Andrea Locatelli. Novità per metà anche in BMW, con Tom Sykes che troverà come compagno di box Michael van der Mark.

Per quanto riguarda le new entry, abbiamo già citato il fresco iridato Supersport, ma certo non è l’unico. Si è parlato molto dell’ex MotoGP Tito Rabat, determinato ad essere protagonista con Barni Ducati. In GRT Yamaha approda Kohta Nozane, campione All Japan JSB1000 (il campionato Superbike giapponese) in carica. Dal WorldSSP poi arrivano anche Lucas Mahias, Isaac Viñales, Loris Cresson, Axel Bassani, esordio a tempo pieno anche per il campione IDM Superbike 2020 Jonas Folger (con già qualche wild card a referto).

Entry list provvisoria

Kawasaki Racing Team WorldSBK: Jonathan Rea – Alex Lowes

Aruba.it Racing – Ducati: Scott Redding – Michael Ruben Rinaldi

Pata Yamaha WorldSBK Official Team: Toprak Razgatlıoğlu – Andrea Locatelli

GRT Yamaha WorldSBK Junior Team: Garrett Gerloff – Kohta Nozane

Team HRC: Alvaro Bautista – Leon Haslam

BMW Motorrad WorldSBK Team: Michael van der Mark – Tom Sykes

Kawasaki Puccetti Racing: Lucas Mahias

Orelac Racing VerdNatura: Isaac Viñales

Outdo Kawasaki TPR: Loris Cresson

Team Go Eleven: Chaz Davies

Barni Racing Team: Tito Rabat

Motocorsa Racing: Axel Bassani

Gil Motorsport Team Yamaha: Christophe Ponsson

RC Squadra Corse: Eugene Laverty

Bonovo Action: Jonas Folger

Brixx Performance: ?

Ten Kate Racing Yamaha: ?

MIE Racing Honda Team: ?

