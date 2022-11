SBK, Laverty finale in ospedale “Non era così che volevamo festeggiare”

Eugene Laverty chiude con un infortunio dopo l’incidente in Gara 2, la moglie Pippa conferma la frattura del bacino. Un finale davvero inglorioso per il 36enne irlandese, che ha concluso così la sua carriera Superbike e più in generale da pilota. Prima di assumere il suo nuovo incarico, sempre in BMW, Laverty dovrà quindi lavorare per rimettersi in forma fisicamente.

“L’ospedale di Melbourne non era esattamente il posto che avevo in mente per i festeggiamenti dell’ultima gara di Eugene” ha ammesso Pippa Laverty, confermandoci poi l’infortunio. “Ha riportato la frattura del bacino, ancora da capire quanto grave, questo lo sapremo al mattino. Al momento è tranquillo in ospedale, lo staff medico è eccezionale.”

Finale inglorioso

Non ci sono immagini riguardo l’incidente, ma la bandiera rossa ne conferma l’importanza. Tutto fermo a cinque giri dalla fine per permettere i soccorsi, Laverty però non ha mai perso conoscenza. Immediato il trasferimento al Centro Medico, primo punto in cui è stata rilevata la lesione. In seguito il trasporto all’ospedale di Melbourne e la conferma definitiva.

L’ennesimo infortunio in una carriera lunga ed importante, ma ricca di problemi. Eugene Laverty conclude così il 3° anno da pilota BMW, decima stagione in totale nella categoria Superbike, la peggiore se guardiamo i punti messi a referto. Ricordiamo il vice-campionato conquistato nel 2013 con Aprilia, a cui aggiungere i due secondi posti iridati nel biennio 2009-2010 in Supersport.

Foto: Instagram