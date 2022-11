Superbike: Eugene Laverty incidente pauroso all’ultima gara

Era l’ultima gara della carriera per Eugene Laverty, irlandese di 36 e icòna della Superbike di quest’ultimo decennio. La BMW aveva già preparato la festa d’addio per il pilota che l’anno prossimo diventerà dirigente del team satellite Bonovo e si occuperà anche dei test di sviluppo della M1000RR. Ma a cinque giri dalla fine di gara 2 della finale di Phillip Island Eugene Laverty ha perso il controllo in ingresso della curva 1, una velocissima svolta a destra. Gli organizzatori non hanno proposto le immagini del grave incidente. Pare che lo spagnolo Xavi Fores non sia stato in grado di evitare l’irlandese, quindi colpito mentre scivolava. La corsa è stata immediatamente interrotta.

Il volo all’ospedale di Melbourne

Eugene non ha mai perso conoscenza, mentre i soccorritori si accertavano delle condizioni. Al centro medico del circuito è stata rilevata una lesione al bacino. I medici hanno deciso di trasportare il pilota in elicottero presso uno degli ospedali di Melbourne, distante 130 chilometri. Al momento non si hanno diagnosi più precise sull’entità del danno, nè sui tempi di recupero.

Il casco celebrativo

Per l’ultima corsa in Superbike Eugene ha indossato un casco celebrativo della sua intera carriera, un collage di foto dei momenti più felici. Frequenta il paddock delle derivate dalla serie dal 2008, prima come pilota Supersport (29 gare disputate, con 12 vittorie e titolo sfiorato con la Honda l’anno dopo. In Superbike ha debuttato nel 2011. Vanta 245 presenze con 13 vittorie, dieci delle quali firmate con l’Aprilia, con cui ha ottenuto il miglior piazzamento finale, vicecampione mondiale nel 2013. Laverty ha gareggiato anche in MotoGP, con Honda (2015) e Ducati (2016). Nel Motomondiale ha disputato 66 GP.

Tantissimi incidenti

La carriera di Eugene Laverty è costellata di incidenti, anche con gravi conseguenze. Innumerevoli gli infortuni. Uno dei più gravi nel 2019, in Thailandia, quando la sua moto era rimasta senza freni. Nell’urto con le barriere il pilota si era fratturato entrambi i polsi.

Foto: Instagram