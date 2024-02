Il Mondiale Femminile 2024 accoglie Francia ed Israele

Molto probabilmente, la Nazione più rappresentata nel FIM Women’s World Motorcycling Championship 2024 sarà la Spagna. Ad oggi, su 22 posti disponibili, già 4 sono occupati da ragazze iberiche (Ana Carrasco, Beatriz Neila, Sara Sanchez e Andrea Sibaja). Un numero forse destinato a salire ancora, ma intanto si registrano le graditissime adesioni di nuovi Paesi. Detto di Spagna (ampiamente), Austria (Lena Kemmer), Sud Africa e Australia (rispettivamente con Jessica Howden e Tayla Relph), il Mondiale Femminile dà il benvenuto anche a Francia ed Israele. Con altre due pilote che, con differenti esperienze e pedigree, coroneranno il sogno di partecipare all’edizione inaugurale del WWMC.

Emily Bondi rappresentante francese nel Mondiale Femminile

Considerata il nuovo prodigio del movimento in rosa d’oltralpe, detenendo in aggiunta lo status di atleta di alto livello presso l’IESEG School Of Management di Lille, Emily Bondi è stata selezionata per rappresentare la Francia. Campionessa 2023 del Championnat De France Feminin Women’s Cup (la serie femminile francese), alla prima stagione a tempo pieno della carriera ha infilato 5 vittorie e 8 podi con una Yamaha R6, guadagnandosi con pieno merito e titolo la chance di debuttare sulla scena internazionale. Per questa importante sfida la ventiduenne parigina continuerà ad essere supportata dalla struttura Zelos Classic 21 Black Knights, con il coinvolgimento previsto dell’ex Motomondiale Xavier Simeon in veste di coach.

511 Racing Team raddoppia con Ran Yochay

Non più una, bensì due Yamaha R7. Il 511 Racing Team raddoppia l’impegno per il Mondiale Femminile 2024. La formazione italiana ha infatti annunciato l’ingaggio di Ran Yochay, dai trascorsi nella Yamaha R3 Cup Italia e presenza fissa nell’ultimo triennio dell’Europeo Femminile WEC. Sesta classificata in campionato nel 2023 con un quarto posto quale miglior piazzamento in gara, la giovane motociclista israeliana affiancherà la già annunciata Sara Sanchez, riconfermata in squadra dopo gli ottimi risultati raggiunti prima nel contesto della Women’s European Cup e successivamente nel CIV Supersport 300.