Il Motocross ha cominciato il conto alla rovescia per l’inizio del Mondiale previsto per domenica 10 marzo sul tracciato argentino di Villa Langostura. Il secondo round degli Internazionali d’Italia a Mantova è stato un succoso antipasto della sfida iridata, vista la presenza di campioni delle due categorie. Nella MX2 Andrea Adamo ha mancato la vittoria di tappa, ma ci ha regalato una fantastica seconda manche. Lo sloveno Tim Gajser ha dominato la scena in MXGP: qui cronaca e classifiche. Il fuoriclasse Honda ha fatto intendere che Jorge Prado, il campione del Mondo in carica, in questo 2024 troverà pane per i suoi denti. Le highlights nel video qui sopra, via CorsedimotoTV

(Realizzazione e credits: Giovanni Morando- StudioBergonziniComunicazione)