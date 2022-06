Misano Superbike, la soddisfazioni degli organizzatori

La nuova normalità. Finalmente, dopo due anni di pandemia, a Misano è tornato il grande pubblico: sulle tribune, nel paddock, nelle hospitality e nelle sale lounge dell’autodromo. Non si tratta di un ritorno al passato ma di una nuova fase, sia per il circuito che per il Mondiale Superbike. Il colpo d’occhio è diverso con tanta passione ma anche show, intrattenimento e business. Qui le cifre ufficiali di presenza.

Ne parliamo con Andrea Albani, Managing Director del Misano Word Circuit.

“E’ stato un week-end decisamente positivo con tanto pubblico, il paddock con un’ottima affluenza, la gente in tribuna e finalmente anche nel prato. Dopo anni di emergenza sanitaria e con le difficoltà attuali legate anche alla guerra in Ucraina, possiamo comunque guardare con fiducia al futuro del motorsport come strumento di aggregazione e divertimento. Questo week-end ci ha dato una bella boccata di ossigeno“.

Con la crisi economica si temeva un crollo delle sponsorizzazioni invece abbiamo visto tanti imprenditori nelle hospitality e nelle salette del circuito.

“Le aziende credono in questo sport e hanno investito. Abbiamo una palazzina nuova con salette per le aziende ed erano quasi tutte occupate: questo è un grande segnale. Stiamo assistendo ad un rilancio importante in ottica futura e in vista delle prossime manifestazione che si svolgeranno presso il nostro circuito. Ora ci sarà il GT World Challenge, WDW, il CIV in notturna per amplificare l’idea di intrattenimento per poi arrivare alla MotoGP. Siamo sulla strada giusta”.

Il prossimo appuntamento è proprio quello del GT con Valentino Rossi.

“Da oggi siamo al lavoro per un grande week-end a quattro ruote ma con protagonisti i piloti delle due ruote. Ci sarà anche il Trofeo Lamborghini con Dani Pedrosa e saranno presenti tanti altri piloti di moto che sto sentendo in questi giorni e che potrebbero esserci. Si preannuncia un altro grande weekend”.

Prevedete molto pubblico?

“In questo momento faccio fatica ad avere un’idea di quanta gente ci sarà perché questo tipo di gare in passato avevano sui 10 o 15mila spettatori ma ovviamente la presenza di Valentino dovrebbe implementarli, i presupposti sono buoni”.

Il Misano World Circuit oggi è uno tra gli autodromi più belli a livello internazionale. E’ stato ulteriormente ampliato?

“Con la Superbike siamo entrati in una nuova fase di sviluppo del circuito. Abbiamo implementato la nostra struttura con ulteriori 3500 metri quadri di sale lounge ed aree per il pubblico, abbiamo inaugurato il Res-Tech Simulation Center quindi abbiamo incrementato l’offerta di servizi. Sta diventando sempre più un grande parco di intrattenimento a tema motorsport”.