40 Ore di viaggio, con 25 ore di volo e 4 scali, qualche giorno di relax poi due intense giornate di test, i servizi fotografici. Ma adesso è ora Lorenzo Baldassarri del debutta nel Mondiale Superbike. Balda, dopo nove stagioni nel Motomondiale, nel 2022 è approdato al Mondiale Supersport ed è andato subito fortissimo sulla Yamaha EvanBros. Nel paddock della Superbike è rinato come aveva raccontato a Corsedimoto. E’ salito sul podio 16 volte su 24 gare conquistando 4 vittorie ed il secondo posto in classifica finale.

L’anno scorso era in un top team e quest’anno con GMT94, formazione di alto lignaggio in altri contesti (Endurance e Supersport) ma con poca esperienza in Superbike. Baldassarri ora deve solo imparare, senza alcuna pressione o particolari ambizioni di classifica. Nella combinata dei due giorni di test a Phillip Island si classificato diciottesimo. I piloti ufficiali sono lontani ma la top 10 non è tanto distante e Balda ha ampi margini di crescita.

“Nei test abbiamo continuato la progressione e sono contento del lavoro svolto – dice Lorenzo Baldassarri a Corsedimoto – Poi alla fine nel time attack c’è stata una scivolata ma per fortuna senza conseguenze“

Cosa provi alla vigilia del tuo esordio nel Mondiale Superbike?

“Sono pronto. Non vedo l’ora che inizi il weekend per il mio debutto in Superbike! Sono molto felice e motivato di iniziare questo nuovo tragitto della mia carriera. Sarà sicuramente emozionante per me e chi mi seguirà sia in pista che da casa. Corriamo in uno dei mie circuiti preferiti e con la SBK è ancora più bello”.

