Lorenzo Baldassarri, addio Mondiale Supersport “Ma è stato bellissimo”

Dominique Aegerter è un extra-terrestre e Lorenzo Baldassarri è il primo degli umani. Il Mondiale Supersport 2022 si può interpretare così. Balda, alla sua prima stagione in questa categoria, ha fatto il massimo ma il pilota svizzero era veramente di un altro livello. Non a caso ha conquistato quindici vittorie ed ha ipotecato il titolo con largo anticipo.

Lorenzo Baldassarri ha dato sempre il massimo e dopo appena una stagione ha subito conquistato una buona sella per il Mondiale Superbike del prossimo anno (leggi qui). Anche in Argentina è stato protagonista. Il titolo si è allontanato ulteriormente ma il pilota marchigiano è sereno.

“E’ stato bellissimo – commenta Lorenzo Baldassarri – Peccato per il finale un po’ dolce-amaro però sono molto contento. L’Argentina era una pista nuova ma siamo riusciti a dimostrare la nostra competitività. Mi sono adattato subito”.

Nella Superpole avevi stabilito il quarto tempo, poi cosa è successo in gara-1?

“Ero partito male poi ho avuto problemi con il cambio e non ci spieghiamo ancora il motivo. In ogni caso è sempre un cambio stradale ed ho usato la prima per sei curve, può succedere che possa entrare la folle ma è successo diverse volte. Peccato per gara-1”.

In gara-2 hai lottato fino alla fine per la vittoria poi proprio nel finale sei andato largo ed hai concluso terzo. Ancora problemi al cambio?

“In gara-2 la folle è entrata quattro volte. Proprio bel momento decisivo con Dominique Aegerter, quando sono andato largo, mi è andata in folle la moto. Peccato perché come pacchetto moto-pilota siamo vincenti. Eravamo veramente a posto e competitivi. Nonostante il finale sono contento e fiducioso”.

“Come ho progettato il mio sogno” la biografia del mago Adrian Newey disponibile su Amazon