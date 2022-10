Supersport Argentina: Dominque Aegerter, ennesima zampata del leone

Dominique Aegerter nella storia. In Argentina conquista la sua quindicesima vittoria stagionale, dopo una gara astuta, intelligente, come ormai è nel suo stile. Dopo il successo in gara-1, lo svizzero del Ten Kate replica anche la domenica. Secondo Federico Caricasulo su Ducati Althea e terzo Lorenzo Baldassarri sulla Yamaha Evan Bros. Ora Dominque Aegerter ha 72 punti di vantaggio su Balda ed il titolo iridato appare veramente una formalità.

La cronaca

Federico Caricasulo, Raffaele De Rosa e Lorenzo Baldassarri partono subito forte e si danno battaglia mentre Aegerter guarda lo spettacolo da dietro. Controlla ma resta incollato al gruppo dei primi. Raffaele De Rosa cerca di andare via e guadagna quasi un secondo di vantaggio ma verso metà gara, alla curva nove, scivola ed è poi costretto al ritiro. Peccato perché stava facendo una bellissima gara.

Passa dunque al comando Lorenzo Baldassarri che stava già inanellando una serie di giri veloci. Alle sue spalle Federico Caricasulo seguito da Dominique Aegerter ma al quattordicesimo giro lo passa. Il pilota svizzero va dunque in cerca della sua quindicesima vittoria stagionale nel Mondiale Supersport. Lorenzo Baldassarri cerca di andare via ma non ci riesce e Aegerter si porta in testa. Ultimi giri al cardiopalma con una battaglia serratissima tra i due piloti Yamaha che si alternano più volte al comando.

Balda transita per primo all’ultimo giro ma proprio al finale la zampata vincente del leone Dominique Aegerter che lo passa mentre Lorenzo Baldassarri si scompone un po’ e perde anche anche il secondo posto che va così a Federico Caricasulo su Ducati. Il pilota dell’Altea lascia l’Argentina con un doppio podio decisamente positivo. Si conferma tra protagonisti anche Stefano Manzi, quinto sulla Triumph mentre Nicolò Bulega termina la gara all’ottavo posto, lontano dai primi.

Out già nelle fasi iniziali della gara Bayliss, Sommer, Bernardi, Smith e Montella.

