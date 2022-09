Raffaele De Rosa “Ho tante cose per la testa, non escludo il ritiro”

Raffaele De Rosa è ad un bivio: smettere o continuare? Il pilota napoletano ha trentacinque anni, venti stagioni alle spalle, di cui sette nel Motomondiale. Attualmente è tredicesimo nella classifica generale del Mondiale Supersport in sella alla Ducati del team Orelac Racing. Quest’anno si è sposato ed ha iniziato a pensare al futuro, un domani comunque diverso dal suo passato.

“Questa stagione al momento non sta andando come pensavo – spiega Raffaele De Rosa – stiamo avendo delle difficoltà. Vorremmo fare dei risultati migliori ed è la priorità. Il team si sta muovendo e sicuramente farà due moto. La squadra vorrebbe continuare con me ma io ho tante cose per la testa. Sono grande e vorrei essere competitivo in un campionato. Ho sempre detto che se non avessi avuto la possibilità di stare nei primi cinque o sei per me non avrebbe avuto senso continuare a correre. Vale la pena andare avanti così? E’ questa la domanda che mi sto facendo ora”.

Qual è la situazione?

“La stagione è stata caratterizzata da una serie di alti e bassi, pure l’ultimo round non è andato bene. Quest’anno abbiamo conquistato un podio e un sesto posto come miglior risultato in qualifica. Ci sono un po’ di cose da sistemare e io devo capire cosa voglio fare. E’ questa la situazione”.

Stai pensando quindi al ritiro?

“Sì, non lo nego. La priorità è riuscire a trovare una realtà con cui possa ancora ottenere dei risultati, che sia nel Mondiale Supersport o eventualmente in altre categorie come potrebbe essere anche il Campionato Italiano Superbike. Se non dovessi trovare una squadra competitiva, non escludo di ritirarmi”.