Fabio Quartararo ha lasciato con molta amarezza Motegi per dirigersi verso Bangkok. In valigia un vantaggio lievitato a 18 punti su Pecco Bagnaia, ma l’ottava posizione al traguardo lascia frustrazione nel box del campione MotoGP. Ha guidato buona parte della gara alle spalle dell’Aprilia di Maverick Vinales, senza mai riuscire a sferrare il sorpasso nonostante avesse un ritmo migliore. Ci sono ancora quattro weekend in cui bisogna stringere i denti e puntare alla riconferma mondiale con la Yamaha M1 a disposizione. Per montare definitivamente la nuova specifica di motore 2023 bisognerà aspettare il test di Valencia a novembre.

Quartararo e la strana gara di Motegi

Il francese della Yamaha non era per niente sereno dopo il GP del Giappone, nel debriefing non ha nascosto il solito disappunto. “Non riuscivo a sorpassare, in tanti facevano fatica. Ho fatto tutta la gara dietro a Maverick, mi aspettavo di avere più trazione. La cosa che mi fa sentire più frustrato è non avere neppure l’opportunità di passarlo, però abbiamo preso un po’ di punti. Non mi piace fare questo tipo di gara, avevo un passo più veloce ma era complicato sorpassare. Conosciamo i nostri problemi con il motore, manca l’accelerazione – sottolinea Fabio Quartararo -. Non dobbiamo mollare e siamo pronti per la Thailandia“.

Prosegue la sfida a distanza con Pecco Bagnaia che, per sua fortuna, è caduto all’ultimo giro al Twin Ring. Una battaglia finale leale e senza astio, lontana da quelle che contrassegnavano i titoli di Valentino Rossi e che tanto coinvolgevano i fan vecchio stampo. Nel paddock MotoGP si respira un’atmosfera ben diversa dal passato, con i protagonisti pronti a tendersi una mano e senza lesinare complimenti agli avversari. Ma Quartararo ricorda: “Pecco ci ha provato per tutta la gara (a Motegi, ndr), potevamo finire a terra tutti e due, in pista non ci sono amici. Dopo la gara è bello parlare tra noi“.

Il prossimo round MotoGP

Il circuito di Buriram può giocare a suo favore, delle quattro piste restanti questa è sicuramente quella più filo-Yamaha. Nella sua unica partecipazione nel 2019 al GP della Thailandia ha ottenuto un secondo posto alle spalle del vincitore Marc Marquez, poi l’epidemia di Covid-19 ha costretto ad annullare le successive edizioni. Fabio Quartararo arriva alla 17esima gara del campionato MotoGP 2022 con 18 punti di vantaggio su Pecco Bagnaia e 25 su Aleix Espargaró. “E’ stato positivo allungare in classifica a Motegi, ma dobbiamo lavorare sodo questo weekend, perché il nostro potenziale è migliore dell’ottavo posto“, ha detto il 23enne di Nizza. “Il circuito di Buriram è una buona pista per Yamaha e anche per me, darò sicuramente il 100 percento per tornare sul podio“.