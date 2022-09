Izan Guevara inarrestabile: Buriram ultima spiaggia per Dennis Foggia

Il ritorno a Buriram sarà sicuramente un altro mattoncino verso il primo titolo mondiale. Izan Guevara sta ormai imponendo il suo passo in Moto3, l’unica categoria in cui il leader registra un ampio vantaggio sui rivali. Parliamo di 45 punti sul compagno di box Sergio Garcia, che lievitano fino a 63 nel caso di Dennis Foggia, ai suoi ultimi GP prima del salto in Moto2. Il Mondiale ha ormai preso una direzione ben precisa: la matematica tiene in ballo il pilota #11 e l’italiano, ma appare solo questione di tempo per il maiorchino di casa Aspar. La truppa di Jorge Martinez intanto è ad un passo dal titolo a squadre, in Thailandia potrebbe esserci quindi la prima festa in attesa del mondiale piloti.

Foggia quasi fuori dai giochi

Guevara infatti può già liberarsi di un diretto rivale alla fine della corsa al Chang International Circuit. Servono almeno 75 punti di margine, impossibili da accumulare su Garcia anche in caso di uno zero di quest’ultimo contro una nuova vittoria del leader Moto3. Discorso differente per Foggia, ad appena 12 punti da questa quota limite per considerare davvero archiviato il 2022. Troppi alti e bassi per l’italiano, che aveva iniziato alla grande nelle prime tappe extraeuropee, per poi incappare in tante, troppe difficoltà una volta arrivato in Europa. Al vertice invece c’è un pilota che impressiona costantemente (e senza scie!) fin dalle prime prove libere, per poi completare l’opera in gara. Sarà di nuovo un mondiale spagnolo, manca solo l’ufficialità matematica. Aspar Team invece potrebbe già festeggiare: si arriva al Buriram con 144 punti di margine, ne bastano 135 alla fine del GP per chiudere definitivamente i conti. Una prima festa in attesa del titolo piloti, che sarà sicuramente di uno dei suoi ragazzi.

Guevara inarrestabile

Il pilota #28 arriva da un’altra strepitosa vittoria ottenuta a Motegi, la seconda consecutiva e la quinta stagionale. E con il telaio storto! Questo a causa di una brutta caduta avvenuta nel warm up, che ha provocato parecchi danni alla sua moto. La sua squadra ha dato vita ad una corsa contro il tempo per sistemare la GasGas al meglio, il resto l’ha fatto Guevara, letteralmente guidando sopra i problemi e regolando così sia Dennis Foggia che Ayumu Sasaki su un tracciato a lui sconosciuto. Nel 2019, ultimo GP giapponese, lui era prossimo al titolo European Talent Cup, mancavano ancora ben due anni al suo debutto mondiale… Stesso discorso anche per il GP dei prossimi giorni in Thailandia, ma è difficile pensare che cambi qualcosa visto ormai il suo passo inarrestabile. La Moto3 avrà un altro campione spagnolo, il terzo consecutivo dopo Arenas nel 2020 ed Acosta nel 2021. Il 7° della nuova categoria dopo Vinales, Alex Marquez, Mir, Martin ed i due già citati.

La top ten iridata

1. Izan Guevara – GasGas Aspar – 254 punti

2. Sergio Garcia – GasGas Aspar – 209 punti

3. Dennis Foggia – Leopard Racing – 191 punti

4. Ayumu Sasaki – Max Racing Team – 174 punti

5. Jaume Masia – Red Bull KTM Ajo – 155 punti

6. Deniz Oncu – KTM Tech3 – 154 punti

7. Tatsuki Suzuki – Leopard Racing – 128 punti

8. Andrea Migno – Snipers Team – 91 punti

9. Daniel Holgado – Red Bull KTM Ajo – 83 punti

10. Carlos Tatay – CFMoto PrüstelGP – 77 punti

La classifica completa

Foto: motogp.com