Moto2-Moto3: Honda Team Asia conferma tutti i piloti per il 2023

Nel segno della continuità, ma anche della ‘squadra che vince non si cambia’. Soprattutto in Moto2, dove Honda Team Asia sta facendo faville con Ai Ogura (reduce dallo storico trionfo a Motegi) e Somkiat Chantra, entrambi quindi confermatissimi per la stagione 2023. Ma si continua senza cambi anche in Moto3, con gli esordienti Mario Suryo Aji e Taiyo Furusato che ripartiranno con un anno di esperienza. Alla guida della squadra c’è sempre Hiroshi Aoyama, avanti nelle vesti di team manager.

Come detto, blindati in primis i due ragazzi Moto2. Tra momenti storici e continue lotte al vertice, Ogura e Chantra stanno regalando grandi soddisfazioni a Honda Team Asia, e non è ancora finita. Il pilota giapponese in particolare è tutt’ora in aperta competizione per la corona mondiale. “Sono ancora giovani e con un ampio margine di crescita” ha detto di loro l’iridato 250cc 2009. “L’obiettivo è continuare a lottare per il titolo, per poi disputare un’altra bella stagione assieme. Sono convinto che l’anno prossimo potremo combattere con entrambi i piloti.”

Per la Moto3, segnali di continuità con il rinnovo di tutt’e due i ragazzi. Aji aveva già una wild card a referto, Furusato invece ha cominciato in ritardo per infortunio e ha conquistato i primi punti proprio nel round di casa. Per entrambi ci sarà un’altra annata nelle file di Honda Team Asia. “Una prima stagione di lavoro, apprendimento, crescita” ha dichiarato Aoyama. “Vogliamo vedere quanto possono migliorare e cosa possono fare l’anno prossimo.”

Foto: motogp.com