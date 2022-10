Baldassarri in Superbike nel 2023: ufficiale la firma con GMT94 Yamaha

Cambio di categoria per Lorenzo Baldassarri nel 2023. Dopo una sola stagione lascerà la Supersport per passare alla Superbike. È quello che voleva e il suo desiderio si è concretizzato.

Oggi c’è stato l’annuncio ufficiale del suo trasferimento nel team GTM94 Yamaha, che a sua volta esordirà nel Mondiale SBK dopo diverse stagioni trascorse in SSP. La squadra di Christophe Guyot punta fortemente sul 25enne pilota marchigiano, che nel 2022 ha fatto un ottimo esordio in un campionato completamente nuovo per lui. Si è ritrovato a lottare per il titolo contro un rivale fortissimo come Dominique Aegerter, che come lui nel 2023 farà il grande salto e guiderà la R1 del team GRT.

Superbike, Baldassarri carico per l’avventura con GMT94 Yamaha

Baldassarri è entusiasta della chance di mettersi alla prova nel Mondale Superbike contro piloti del calibro di Toprak Razgatlioglu, Jonathan Rea e Alvaro Bautista: “Sono molto felice, perché ho iniziato questo progetto con Yamaha nel WorldSSP e il mio obiettivo è sempre stato quello di essere nel WorldSBK. Quest’anno abbiamo fatto un’ottima stagione, siamo cresciuti insieme e sto migliorando sempre. Sono pronto per questo passo con Yamaha e il Team GMT94 Yamaha WorldSBK, quindi grazie a loro per avermi dato questa opportunità. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova sfida“.

Baldassarri in Supersport ha messo insieme 4 vittorie e 14 podi totali nelle 18 gare disputate. Il 2022 è stato un anno di rilancio dopo le delusioni raccolte nelle ultime stagioni in Moto2. Gli serviva un cambiamento ed essere passato in un altro campionato lo ha aiutato, come aiutò il connazionale Andrea Locatelli nel 2020.

Per quanto riguarda il team di Guyot, va sottolineato che nel 2023 continuerà comunque ad essere presente nel WorldSSP e lo farà con una R6 affidata a Valentin Debise. Doppio impegno, dunque, e anche tanta voglia di fare bene.

Foto: Yamaha Racing