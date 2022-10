MotoGP, Aleix Espargarò: “Mi aspettavo di più da Quartararo e Bagnaia”

Settimo tempo nella classifica combinata FP1-FP2 per Aleix Espargarò a Phillip Island. Un buon inizio sia per lui sia per Aprilia, che piazza anche Maverick Vinales al quinto posto. C’è una buona base sulla quale lavorare per fare ulteriori passi in avanti nel resto del weekend.

La MotoGP non era presente in Australia dal 2019 e da allora la RS-GP è completamente un’altra moto, quindi il team di Noale ci teneva a verificare il suo livello di competitività sulla “nuova” pista. Le risposte del venerdì di prove libere sono state positive, però sabato le condizioni dovrebbero un po’ cambiare (temperature più alte) e sarà interessante vedere cosa succederà.

MotoGP, Aleix Espargarò soddisfatto a Phillip Island

Espargarò al termine della FP2 si è detto contento del feeling che ha avuto oggi sul circuito australiano: “Mi sono sentito molto bene. Qui posso attaccare, sono competitivo. Oggi era facile sbagliare a causa del freddo e del forte vento, inoltre c’era pista bagnata all’inizio. Sono partito relativamente calmo, però il ritmo era buono. Domani auspico di fare uno step avanti e di poter lottare con i primi in gara“.

Quando gli è stato chiesto dei suoi due principali rivali per il titolo MotoGP, il pilota Aprilia si è detto un po’ sorpreso delle loro performance odierne: “Forse mi aspettavo un passo più veloce da Quartararo, che era molto rapido sul giro secco ma non aveva un super ritmo. Neanche Bagnaia era molto costante, quindi siamo molto simili. Ma oggi le condizioni erano complicate, credo che domani miglioreranno tutti“.

Aleix conta anche sull’aiuto di Vinales per fare bene a Phillip Island: “Sì, spero che possa aiutarmi. Maverick qui ha sempre fatto delle gare molto belle ed è sempre stato veloce. Oggi siamo stati abbastanza vicini come passo e giro veloce. Spero possa aiutarmi per domenica“.

var _bp = _bp||[]; _bp.push({ “div”: “Brid_65729971”, “obj”: {“id”:”34257″,”width”:”723″,”height”:”413″,”video”:”1117182″} }); var _bp = _bp||[]; _bp.push({ “div”: “Brid_65729971”, “obj”: {“id”:”34257″,”width”:”723″,”height”:”413″,”video”:”1117182″} });

Foto: Instagram