LIVE Superbike Phillip Island: la diretta di Superpole Race e Gara-2

Segui in diretta LIVE il primo round del Mondiale Superbike 2020 a Phillip Island. Aggiornamenti in tempo reale di Superpole Race e Gara-2.

INTRODUZIONE

Il weekend di Superbike a Phillip Island prosegue con la Superpole Race alle 01:50 e Gara 2 alle 05:00 (ora italiana). In Gara-1 non sono mancate le emozioni né i duelli corpo a corpo, a cominciare dalla bagarre tra Jonathan Rea e Tom Sykes, che ha costretto il campione in carica della Kawasaki ad un fuori pista. Rimessosi in carreggiata JR1 ha rimediato poco dopo una caduta che lo ha messo fuori dai giochi incassando il primo zero stagionale. Nella sfida a quattro fra le Yamaha, Alex Lowes e Scott Redding ha prevalso l’arrembante Toprak Razgatlioglu in sella alla sua nuova R1.

Nell’incidente di Jonathan Rea è rimasto coinvolto anche il nostro Federico Caricasulo. Il ravennate della Yamaha ha dovuto sostenere la sua prima gara nel Mondiale Superbike con l’airbag aperto, riuscendo a portare a casa un timido ma incoraggiante 12esimo posto. Chiude la top-10, invece, l’altro pilota italiano Michael Rinaldi. Buon esordio anche per le Honda HRC di Leon Haslam e Alvaro Bautista, rispettivamente in quinta e sesta piazza. Triste inizio, invece, per il Barni Racing Team che deve rinunciare alla partecipazione al GP a causa delle precarie condizioni fisiche di Leon Camier.

La Superpole Race e Gara-2 di Superbike a Phillip Island verranno trasmesse in diretta TV su Sky Sport MotoGP. TV8 manderà in onda la Superpole Race in differita, gara-2 in diretta. Su Corsedimoto.com la diretta LIVE con aggiornamenti in tempo reale dal circuito australiano, commenti e dichiarazioni dei protagonisti.