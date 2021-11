LIVE Superbike Indonesia: partenza Gara-1 rinviata per maltempo

LIVE Superbike Gara-1 del GP Indonesia. Segui in diretta la prima manche al Mandalika Circuit con tempi, classifica e aggiornamenti in tempo reale.

07:55 – Non rivedremo per l’ultima volta nel WorldSBK Leon Haslam, dal 2022 ripiegherà nel BSB. “E’ una grande delusione il fatto di non poter guidare nessuna gara questo fine settimana“, ha detto il pilota ufficiale della HRC. “Il circuito è fantastico, soprattutto per la Honda. Nonostante il mio infortunio, ero tra i primi sei dopo le FP2, che è stato il miglior venerdì di tutto l’anno. Eravamo a soli 0,3 secondi dal più veloce. Volevo concludere bene la stagione e l’avventura con la squadra. Non mi aspettavo di soffrire così tanto“.

07:50 – Continua a piovere a dirotto sulla pista indonesiana e c’era da aspettarselo. In questa area geografica è tempo di monsoni e potrebbe essere manna dal cielo per Jonathan Rea, che sul bagnato ha un passo in più rispetto a Toprak Razgatlioglu.

07:46 – Al Mandalika Circuit si è scatenato il diluvio, la partenza verrà quindi posticipata.

Il pre-gara 1

Ultimo week-end di Superbike al Mandalika Circuit, Toprak Razgatlioglu ad un passo dalla vittoria iridata. Scatterà dalla pole position e come di consueto sarà affiancato da Jonathan Rea e Scott Redding. Si prospetta l’ennesima sfida a tre, con Scott Redding intenzionato a fare da guastafeste. Per il britannico c’è ancora in palio il secondo posto in classifica finale, ma serve colmare il distacco di 36 punti.

Dalla seconda fila scatteranno Garrett Gerloff, Andrea Locatelli e Tom Sykes. L’italiano della Yamaha ha una buona occasione per avvicinarsi al 4° posto deenuto da Michael Rinaldi, che invece in gara-1 partirà dalle retrovie. In terza fila ci sono Axel Bassani, Alvaro Bautista e Van der Mark. Toprak, alla sua terza pole stagionale, può festeggiare il Mondiale in caso di vittoria, con Jonathan Rea classificato al terzo posto, o peggio.

Alex Lowes non parteciperà a questo week-end a causa di un incidente rimediato nelle FP3. Sarà assente anche Leon Haslam che avverte fastidi alla spalla dopo l’intervento subito lo scorso mese. Per lui si trattava dell’ultima uscita in Superbike prima di approdare verso altri lidi. “Ero convinto che dopo l’intervento del 21 ottobre qui mi sarei presentato in buone condizioni“, ha detto Haslam rammaricato. “Invece ho avvertito gran dolore e dopo un paio di giri ero completamente senza forze. Mi dispiace ma non sono proprio in grado di correre.”