John McPhee, dalla Moto3 alla Supersport con Team Vince64 by Puccetti

Un doppio debutto all’orizzonte nel prossimo Mondiale Supersport. Arriva John McPhee, che dopo aver chiuso il lungo capitolo Moto3 si lancia in una sfida totalmente nuova, grazie anche all’aiuto del suo ex boss Max Biaggi. Per lui una Kawasaki ZX-6R con i colori della squadra di Vincenzo Scandizzo, e questo è il secondo esordio a tempo pieno. Assieme a Manuel Puccetti si concretizza il debutto mondiale come Team Vince64 by Puccetti Racing. Forte di due wild card in WorldSBK nel 2021 e dell’esperienza accumulata nel CIV, la squadra nel 2023 apre così un nuovo importante capitolo.

McPhee, una vita in Moto3

Classe 1994 di Oban, John McPhee ha debuttato nel Motomondiale a tempo pieno nel 2013, dopo alcune comparse tra 125cc e Moto3. Tolto un GP in Moto2 da sostituto, ha sempre corso in classe minore. Per lui si contano 184 GP mondiali disputati con 4 vittorie, 16 podi in totale, 5 pole position e 4 giri veloci. Il 2022, col passaggio in Max Racing Team, non è iniziato al meglio, visto che deve saltare cinque round per un importante infortunio alla schiena rimediato in allenamento. Si rivela quindi un anno molto complesso, l’ultimo nella categoria per limiti d’età, ma non senza una soddisfazione. In Malesia riesce a cogliere la sua ultima ed emozionante vittoria, seguito dal compagno di box Ayumu Sasaki. Una doppietta che è anche un ultimo regalo a Max Biaggi, il cui team non sarà più in Moto3. Lo scorso 10 dicembre John McPhee s’è sposato con la compagna Lauren Young.

Mi manda Max Biaggi

“Un nuovo progetto che rappresenta per me un nuovo ed importante capitolo della mia carriera” è il primo commento di McPhee. “Partecipare al mondiale Supersport e Superbike era uno dei miei sogni da bambino, ora posso finalmente realizzarlo. Ci attende un anno entusiasmante, sono sicuro che possiamo ottenere dei grandi risultati.” Non mancano i ringraziamenti: “A Vincenzo Scandizzo per questa opportunità, a Manuel Puccetti ed a Max Biaggi per aver creduto in me.” “Approdiamo ora nel Mondiale Supersport, un progetto che mi riempie di entusiasmo” ha poi aggiunto il team principal Vincenzo Scandizzo. “Per iniziare questa avventura abbiamo scelto il pilota John McPhee, consigliatomi sia da Manuel Puccetti che da Max Biaggi. Sono certo che John saprà essere subito protagonista in una categoria con tante moto e tanti piloti competitivi.”