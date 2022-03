Igora Drive, che fine farà il meraviglioso circuito russo?

Igora Drive sorge in Russia, nei pressi di San Pietroburgo. Sarebbe dovuto diventare il complesso motoristico più bello e completo a livello internazionale. Inaugurato nel 2019, sarebbe dovuto essere molto più di un autodromo ma l’unico impianto al mondo in grado di ospitare le gare del Mondiale di Motocross, i Gran Premi di Formula F1, di MotoGP e del Mondiale Superbike.

Sarebbe ma non sarà.

La guerra in Ucraina ha congelato tutto, a pochi mesi dall’ultimazione dei lavori, con l’allungamento della pista. Igora Drive è stato realizzato dall’architetto tedesco Hermann Tilke. Ha lavorato per questo impianto anche il progettista sammarinese Giuseppe Muscioni, noto come colui che progettò l’ autodromo di Imola, prima del restyling dello stesso Tilke.

“Io ad Igora Drive mi occupavo nello specifico dell’estensione della pista – spiega Muscioni –avrebbe superato i 5 chilometri con 2 bellissimi rettilinei molto lunghi e con un notevole dislivello. Le moto lì avrebbero superato i 325 Km/h. I lavori erano quasi terminati, mancavano solo gli ultimi dettagli e sarebbe stato pronto la prossima estate. Ora stavano finendo di realizzare le protezioni. Dal 2023 avrebbe dovuto ospitare il Gran Premio di Formula 1 ed il seguito anche le gare di moto”.

Ora è tutto fermo?

“Liberty Media ha rescisso il contratto e per quanto riguarda le moto è tutto congelato. Non si fa più nulla. Allo stato attuale Igora Drive è destinato a diventare un impianto per le gare nazionali russe. Che dire? Sarebbe stato uno tra i più belli del mondo ma sono successe cose molto più grandi di noi. Non ci possiamo fare nulla. Quando c’è una guerra il risultato è sempre negativo, in ogni ambito”.

