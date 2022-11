Eugene Laverty sta meglio, operazione non necessaria “Stavo dando tutto”

La Superbike può tirare un respiro di sollievo, Eugene Laverty sta meglio. I medici dell’ospedale di Melbourne dov’è ricoverato da domenica pomeriggio hanno appurato che la lesione del bacino è stabile, quindi non ci sarà bisogno di intervenire chirurgicamente. Quindi il peggio sembra passato per il 36enne pilota irlandese che a Phillip Island ha rischiato la vita in quella che doveva essere l’ultima gara di una brillantissima carriera. La dinamica è stata terribile: Laverty è scivolato in ingresso della curva 1, venendo investito da Xavi Fores che era incollato e a quella velocità e con quel tipo di traiettoria non poteva far niente per evitare l’impatto. Eugene non aveva mai perso conoscenza, per fortuna è stato colpito solo di striscio. Fin dalle prime ore del ricovero ad assisterlo l’inseparabile moglie Pippa Morson, nella foto d’apertura scattata durante il week end di Goodwood.

Le parole di Eugene Laverty

E’ stato lo stesso pilota Superbike, via social, ad informare i suoi moltissimi tifosi del verdetto dei medici. “Ci scusiamo per non avervi dato notizie per molte ore, ma volevo aspettare di essere sicuro della situazione. Le mie fratture all’anca sono stabili, quindi non sarà necessario alcun intervento chirurgico.” Laverty era stato ricoverato in ospedale in elicottero direttamente dal centro medico del circuito. I sanitari australiani avevano predisposto il paziente ad ogni evenienza “tanto che mi hanno ridato permesso di mangiare dopo 43 ore!”

Ma perchè Laverty è caduto?

In quella che doveva essere la sua ultima gara Eugene Laverty stava andando fortissimo. “Avrei potuto limitarmi ad arrivare in fondo alla corsa, ma mentre guidavo ho pensato che non avrebbe avuto senso vivere quegli ultimi cinque giri della mia carriera se non avessi dato il 100%”. La scivolata ha cancellato bruscamente il proposito. “Ma adesso l’importante è pensare a guarire, e avere la certezza che mi riprenderò bene. Grazie per tutti i messaggi che mi avete mandato!”

