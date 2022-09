Andrea Pizzoli, bruttissima caduta a Magny-Cours: le condizioni del pilota

Il round di Magny-Cours si è aperto con un bruttissimo incidente, quello di Andrea Pizzoli nel primo turno di prove libere della categoria Yamaha R3 bLu cRu European Cup. Il 18enne italiano è stato protagonista in curva 1 di una brutta caduta che ha provocato l’esposizione della bandiera rossa e dunque l’interruzione della sessione.

Inizialmente è stato portato presso il centro medico del circuito, dove è stato riscontrato un trauma cranico e la frattura della clavicola sinistra. Successivamente Pizzoli è stato avviato in elicottero al Centre Hospitalier Universitaire Francois Mitterrand di Digione, dove è arrivato cosciente e in condizioni fisiche stabili. Ulteriori esami hanno chiarito meglio la situazione e portato ad una diagnosi completa.

Yamaha R3 bLU cRU European Cup: le ultime su Andrea Pizzoli

Al termine dei controlli effettuati in ospedale è emerso che Pizzoli ha rimediato una commozione cerebrale, una frattura del piatto tibiale sinistro, una frattura della clavicola sinistra e una frattura vertebrale toracica senza danni neurologici. Ha diversi infortuni con cui dover fare i conti, ma poteva anche andargli peggio.

Pizzoli è arrivato in Francia da quarto della classifica generale della Yamaha R3 bLU cRU European Cup. 125 i punti accumulati nei primi cinque round del campionato. I risultati che spiccano sono la vittoria in Gara 1 a Misano e i due terzi posti ad Assen (Gara 2) e Donington (Gara 1). Sperava di fare bene a Magny-Cours, ma il suo weekend è finito in anticipo. Adesso deve solamente pensare al suo recupero fisico.

Foto: Yamaha Racing