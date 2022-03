Yamaha R3 bLU cRU European Cup è sempre più un piccolo Mondiale

La pandemia e i problemi che ne sono derivati non ha fermato l’ascesa di Yamaha R3 European Cup, la serie d’acceso del mondiale Superbike giunta alla seconda edizione. Con questo progetto la marca di Iwata intende allevare i campioni di domani (14-20 anni), facendoli correre su tracciati di primo livello, nello stesso week end degli assi del Mondiale Superbike. La serie continentale Yamaha R3 sta diventando l’omologo della Rookies Cup, il “vivaio” della MotoGP da cui sono passati tutti gli attuali talenti emergenti del Motomondiale.

Una serie Mondiale

Per l’edizione 2022 Yamaha ha selezionato 24 piloti giovanissimi, provenienti da 12 paesi, la maggior parte extra europei. La rappresentativa più numerosa è quella brasiliana, con cinque piloti. Ma ci saranno ragazzi provenienti anche da Indonesia, Thailandia, Stati Uniti e Australia. Dall’Italia si sono iscritti tre piloti: Andrea Pizzoli (2004), Devis Bergamini (2003) e Diego Palladino (2005). Il più giovane in pista sarà il polacco Dawid Nowak, che è nato il 3 novembre 2008. Qui la lista completa dei partecipanti.

Gianluca Montiron “E’ una nidiata di ragazzi fortissimi”

Tutti i partecipanti alla Yamaha R3 European Cup si sono ritrovati nei giorni scorsi al Motorland Aragon, per due giorni di test precampionato ma soprattutto per conoscersi. Il campionato è organizzato da Gianluca Montiron, ex manager di grande successo in MotoGP. “Abbiamo fatto un bel passo avanti rispetto allo scorso anno” ha commentato Montiron. “Nel 2021 avevamo un gruppo molto competitivo e quest’anno il campionato sembra che tornerà ad essere di altissimo livello. Abbiamo alcuni piloti che arrivano con una buona esperienza – dall’Italia e dalla Spagna in particolare – mentre abbiamo dei ragazzi di ritorno, che hanno aiutato gli esordienti durante questo test. Abbiamo avuto molto interesse non solo dall’Europa, ma da tutto il mondo, provenienti da Indonesia, Thailandia, Brasile, Stati Uniti e Australia, e sembravano anche molto competitivi. Penso che abbiamo una buona ragione per essere molto ottimisti sulla prossima stagione”.

Il calendario 2022

Il format identico alla passata stagione: due sessioni di prove libere da 30 minuti, la Superpole e due manche che si corrono di sabato, onde permettere ai piloti di tornare a casa in tempo per andare a scuola il lunedi. La Yamaha R3 European Cup seguirà questo calendario: 8-9 aprile Aragon (Spagna); 22-23 aprile Assen (Olanda); 10-11 giugno Misano; 15-16 luglio Donington (Regno Unito); 29-30 luglio Most (Repubblica Ceca); 9-10 settembre Magny Cours (Francia).