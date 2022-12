Dakar 2023: le donne nella categoria moto, talento e sogni fra le dune

A fine mese, esattamente il 31 dicembre 2022, avrà inizio l’iconica competizione Dakar Rally, la terza in Arabia Saudita. Quest’anno le donne in gara nella categoria moto saranno solo tre: Mirjam Pol, Sandra Gomez e Kirsten Landman.

L’Olandese Mirjam Pol, classe ‘83, ha raggiunto ottimi traguardi nel corso della sua carriera. Proprio quest’anno ha vinto due titoli mondiali: la medaglia d’oro femminile sia nel World Rally Raid Championship che nella Coppa del Mondo Bajas Femminile.

“Stanca ma soddisfatta, si dice così? Oggi ho guidato in modo impeccabile!”

Al traguardo dell’ultima tappa di Bajas a Dubai l’olandese ha affermato:

“Oggi mi sono davvero divertita. Ero veloce, vigile e meravigliosamente nel mio elemento tra le dune di sabbia. Sono davvero contenta di questo titolo mondiale. È stato un anno difficile, ma alla fine ripenso a tutte le competizioni con grande soddisfazione”.

Umile, sempre disponibile ad aiutare il prossimo e con poco budget a disposizione, Mirjam Pol anche quest’anno ha saputo distinguersi per gli ottimi risultati vincendo tutte le gare al femminile in cui ha gareggiato.

“Letteralmente, sangue, sudore e lacrime e l’occasionale dose di disperazione sono servite.Tuttavia, sono contenta di non aver mai mollato, non è nel mio dizionario!”

Prossima tappa: Dakar 2023

Già lo scorso anno non era presente alla partenza delle moto la grande Laia Sanz, ormai passata (definitivamente?) alle quattro ruote e vincitrice della categoria femminile per 11 anni consecutivi tra il 2011 e il 2021.

Mirjam Pol (44) diventa così testa di serie dopo aver vinto la Dakar nel 2022 nella categoria femminile per la seconda volta.



A sfidarla ci sarà Sandra Gomez (56), arrivata seconda lo scorso anno a poco più di 3 ore dall’olandese e con un 62° posto nella classifica generale.

Nella prossima edizione la spagnola sarà tra le file del team Rieju assieme al boliviano Daniel Nosiglia e all’argentino Diego Llanos.

Con una passato da campionessa di trial con due seconde posizioni nelle classifiche mondiali (2016 e 2017) e cinque terzi posti (2012, 2014 , 2018, 2019 e 2020) Gomez ha vinto anche l’oro nel campionato del mondo superenduro (2016) e campionessa di Endurocross (2015). In carriera vanta anche altri successi importanti come negli X-Games, Trial of Nations, ISDE e Red Bull Romaniacs.

“Il mio grande obiettivo al mio debutto alla Dakar 2022 era finire. Nella mia seconda partecipazione è sempre lo stesso, oltre a cercare di essere il più avanti possibile nella classifica femminile, ma prima devo andare giorno per giorno e passo dopo passo“

Torna Kirsten Landman

Un ritorno importante per la sudafricana Kirsten Landman, fermata a pochi giorni dalla partenza per la scorsa edizione dopo aver contratto il Covid.

Nel 2020 era stata la prima africana (assieme a Taye Perry) a terminare una Dakar in sella alla sua KTM 450 Rally Replica chiudendo al 55° posto assoluto e occupando la terza posizione nella classifica femminile.

Gareggerà nella categoria Original By Motul, quindi senza assistenza, con il numero 90.

Lisa Cavalli

ph. credits profilo FB Kirsten Landman