Sandra Gomez: prima donna a finire la Red Bull Romaniacs

Chi non segue molto l’ambiente dell’offroad immagino non conosca tutte le competizioni nemmeno le più dure. Tutti sanno della Dakar per il prestigio, l’esposizione mediatica (e il costo) della partecipazione ma ci sono eventi che stuzzicano solo i più duri e puri. Uno di questi è senza dubbio il Red Bull Romaniacs.

Ci troviamo a Simbu nelle montagne più selvagge della Romania tra boschi, salite fangose, pareti scoscese. Questa gara di hard enduro varia ogni anno ed è davvero una sfida verso se stessi e verso la natura. Ad ogni edizione si iscrivono centinaia di piloti provenienti da tutto il mondo. Per permettere a più appassionati e ai professionisti di partecipare la gara è divisa per difficoltà in cinque classi: gold, silver, bronze e iron.

Sono pochissime le donne che hanno partecipato e finora solo una è riuscita a terminare la competizione arrivando in posizione 13a posizione della classifica generale della classe Gold. Si tratta dell’edizione “Vertical Madness 2020 Edition” e la pilota è Sandra Gomez che ha affrontato l’iconico evento di 5 giorni in modo determinato, concentrandosi su ogni singolo momento e arrivando così a sancire questo record al femminile.

La prima donna al traguardo in 17 anni della Red Bull Romaniacs

Nebbia, freddo, perdita del GPS, salite che sembravano impossibili, errori di percorsi, guasti, fango, piloti che l’hanno definita pazza ma alla fine Gomez è riuscita ad arrivare al traguardo.

Ci aveva provato anche nel 2019 ma niente da fare. Come lei stessa ha ammesso non era pronta ad affrontare questa grande sfida né fisicamente né mentalmente. Tornata a casa a pezzi si è messa al lavoro e ha voluto ritentare nel 2020 con un approccio più semplice: affrontare un ostacolo alla volta evitando la frenesia e la voglia di arrivare alla fine.

Dal trial all’hard enduro

La spagnola non nasce come pilota hard enduro ma è famosa soprattutto per il trial in cui ha gareggiato in 15 mondiali arrivando seconda due volte. Ma il suo palmares è ben più corposo: sei volte campionessa del mondo nel trial delle nazioni, tre medaglie d’oro nell’enduro a squadre, vincitrice della Coppa del Mondo di Super Enduro, un titolo di enduro cross in USA e tre medaglie agli X Games.

Ha iniziato giovanissima e a 15 anni ha vinto il suo primo trial delle nazioni.

Lei stessa afferma che non ha intenzione di lasciare questa disciplina così tecnica e difficile che ama moltissimo e in cui la concentrazione fa la differenza.

Dopo la Red Bull Romaniacs non poteva mancare un altro tassello: proprio quest’anno ha partecipato per la prima volta all’edizione della Dakar arrivando al 62° posto della classifica generale. Stunt woman in alcune serie tv (tra cui La Casa di Carta) questa ragazza di Madrid classe ‘93 sono sicura che ci riserverà molte altre sorprese.

ph. credits Photo Diana Lomotă